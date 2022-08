Elefante generoso devolve sapato de criança que caiu em seu cercado

Um elefante, bastante conhecido da Reserva de Vida Selvagem de Shandiano, em Weihai (China), tomou uma atitude emocionante que emocionou quem passava pelo local. Shan Mai, de 25 anos, viu um sapato de uma menina cair em seu cercado e devolveu para a criança. O caso aconteceu no último domingo (14).

Ele pegou o calçado e usou sua tromba para esticar e devolver à pequena. A situação foi gravada pelos visitantes. Como forma de agradecimento, a menina deu ao elefante uma porção generosa de capim.

Muitos internautas ficaram felizes com o gesto do animal, mas também perceberam que Shan perdeu uma das presas. Segundo a emissora CGTN, o elefante estava brincando com um outro animal e teve sua presa arrancada. “Coitado. Gostaria que ele fosse recompensado se tornando livre”, comentou um seguidor.