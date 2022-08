Eleição paralela: quem será a primeira-dama a partir de janeiro?

Ao dividir o palco do Maracanãzinho com o marido no lançamento da candidatura dele à reeleição, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, escalada pelo comando da campanha para falar primeiro, correspondeu ao que se esperava dela.

Sequer precisou ser treinada exaustivamente. Tem boa memória e decorou o que haveria de dizer enquanto se movimentava de um lado para o outro e, a certa altura, uma assessora amarrava em sua cintura uma bandeira de Israel. Ela disse:

“A reeleição não é por um projeto de poder, como muitos pensam, não é por status. É por um projeto de libertação, de cura para o nosso Brasil”.

Não esqueceu de mencionar que Bolsonaro “é o escolhido por Deus”, portanto, quem acredita em Deus votará nele. E que a eleição será travada pelas forças do bem contra as do mal. Ficou subentendido que ela e o marido representam as forças do bem.

As três mais bem colocadas candidatas à primeira-dama a partir de janeiro (ela e as mulheres de Lula e Ciro Gomes) têm papel definido nas campanhas dos maridos. Ainda se desconhece o papel do candidato a “primeiro-damo”, o marido de Simone Tebet.

Caberá a Michelle assegurar votos para Bolsonaro entre as mulheres que resistem aos encantos dele – principalmente as evangélicas. Mesmo essas implicam com Bolsonaro, não por serem evangélicas, mas por serem mulheres.

A socióloga Rosângela da Silva, a Janja, casada com Lula, tomou as dores do marido alvo de um ataque subscrito por Michelle. Uma vereadora bolsonarista de São Paulo reproduziu uma imagem de Lula em um ritual de candomblé na Bahia, associando-o às trevas.

E Michelle escreveu embaixo da imagem: “Isso pode, né? Eu falar de Deus, não”. Michelle anda incomodada com os que a tratam como fanática religiosa. Não aprendeu que é perda de tempo rebater críticas nas redes sociais, só serve para ampliá-las.

Janja não perdeu a oportunidade: disse ter aprendido que “Deus é sinônimo de amor e, sobretudo, de paz e respeito. Não importa qual a religião e o credo”. Lacrou. Janja é cada vez mais os olhos, os ouvidos e a voz de Lula. Não se acanha em se meter em tudo.

Não sai do lado dele, ao contrário de Michelle que tem outras ocupações. Janja não gostou do uso acentuado da cor preta em peças de propaganda do marido. As peças estão sendo revistas. Ela tem dividido a mesa de reuniões com os experientes líderes do PT.

Foi aconselhado por Janja que Lula enfatizou durante recente encontro com a direção do partido que os atos de rua da sua campanha devem atrair muita gente para mostrar o vigor da candidatura:

“Não posso ir onde tem pouca gente”.

Giselle Bezerra, produtora cultural e mulher de Ciro, protagonizou um vídeo para ajudar a suavizar a imagem de brabo do marido. Até então, ela aparecia em vídeos ao lado dele. Desta vez saiu em seu socorro em linha com o marketing político da campanha:

“Ah, destemperado. Destemperado? Que destemperado? Ele é indignado”.

João Santana, o marqueteiro de Ciro, teve um AVC e está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Sob sua orientação, Giselle dará as cartas até que ele se recupere. No seu vídeo-solo, ela pregou aos incrédulos:

“Se você me perguntar o que você acha que o Ciro tem de melhor para ser presidente, é o respeito que ele tem pelas pessoas. E o que eu vejo os outros fazendo é um desrespeito absurdo dentro da própria política. Rasteira, sujeira, é humilhação. É enojante.”

De olho no público feminino, Ciro escolheu como candidata a vice uma mulher negra, a vice-prefeita de Salvador Ana Paula Matos.

