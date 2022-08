O número de candidaturas indígenas nas eleições deste ano é o maior desde o início da autodeclaração racial do candidato, em 2014, com 175 nomes. Porém, dados disponíveis no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que, destes, apenas nove irão concorrer a cargos majoritários.

Durante o processo eleitoral de 2014, foram 84 candidatos que se autodeclaram indígenas. Já em 2018, esse número subiu para 134. Nas eleições deste ano, foram registrados 175 candidatos que se autodeclaram indígenas.

Presidente, governador, senador e deputado: veja quem são os candidatos nas Eleições 2022

Entretanto, o número de candidatos indígenas ainda possui pouca representatividade no processo eleitoral. Apenas 0,62% dos candidatos se autodeclaram indígenas, contra 48,84% que se autodeclaram brancos.

Entre as candidaturas indígenas, há apenas dois postulantes à vaga de governador e um à vaga de vice-presidente na chapa com a candidata Vera Lúcia (PSTU): a candidata Raquel Tremembé (PSTU).

Já entre os candidatos a deputado estadual, os postulantes que se autodeclaram indígenas ocupam 60% das candidaturas.

De acordo com os dados do TSE, os partidos que possuem o maior número de candidatos indígenas são a Rede Sustentabilidade, com 3,9%, seguido pelo PSol, com 2,8% e o PT, com 2%.

O post Eleições 2022 contarão com número recorde de candidatos indígenas apareceu primeiro em Metrópoles.