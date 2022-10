Eleições 2022: Metrópoles acompanha ao vivo votação e apuração

O Metrópoles dá continuidade, neste domingo (2/10), à megacobertura especial para os internautas acompanharem ao vivo, nas redes sociais do portal, tudo sobre as eleições 2022. A transmissão começa às 10h e vai ai até a divulgação do resultado final do 1º turno das eleições.

A cobertura contará com esclarecimentos e prestação de serviços para os eleitores, agenda dos candidatos, movimento nos pontos de votação, checagem de fatos, análises e a transmissão da apuração ao vivo, com dados do TSE. Trará informações de todo o Brasil e do exterior.

A transmissão do Boletim Metrópoles Eleições 2022 será no YouTube, Facebook, Twitter e Tik Tok.

Clique aqui para acompanhar a transmissão de domingo.

Os âncoras Larissa Alvarenga, Luiz Prisco, Rafael Campos e Isadora Teixeira vão se revezar no comando da programação, que contará com convidados. A equipe terá o reforço dos colunistas Igor Gadelha, Guilherme Amado, Ricardo Noblat, Rodrigo Rangel, Mário Sabino, Gustavo Zucchi e Paulo Cappelli.

Entre os convidados estão Frederico Bertholini (cientista político), Deysi Cioccari (cientista política), Leonardo Paz (analista de Inteligência Qualitativa no Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da FGV), Sérgio Praça (cientista político e professor e pesquisador do FGV CPDOC), Adriano Oliveira (cientista político da Universidade Federal de Pernambuco ), Rafael Favetti (cientista político), Marco Aurélio Ruediger (sociólogo e diretor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV).

Além deles, toda a equipe de repórteres que estará nas ruas acompanhando candidatos e os eleitores vai participar com entradas ao vivo, com apoio de mochilinks. Setoristas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF) também vão trazer informações em tempo real.

Mais sobre o Metrópoles O Metrópoles comemorou em setembro sete anos no ar, com diversos motivos para celebrar o aniversário. Em agosto, o portal bateu recorde de acessos e alcançou a marca de 2 bilhões de visualizações em todas as plataformas. O último número se refere à soma dos acessos via Google, Facebook, Instagram, TikTok, Kwai, YouTube e Helo.

O site chegou ao segundo lugar dos portais de notícias mais acessados do país, de acordo com dados da Comscore. E, durante a cobertura do 7 de Setembro, a TVM (programação por streaming do portal de notícias) ficou no ar por oito horas seguidas, pela primeira vez.

Em 2022, o Metrópoles reestruturou a área de audiovisual, que hoje dispõe de uma equipe composta por 20 profissionais. O investimento também abrangeu a montagem de um estúdio panorâmico devidamente equipado. O número de inscritos no YouTube aumentou 168% em 2022 e chegou a 1,5 milhão.

