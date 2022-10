Eleições 2022: Metrópoles terá cobertura ao vivo no sábado e domingo

O Metrópoles preparou uma megacobertura especial para os internautas acompanharem ao vivo, nas redes sociais do portal, tudo sobre as eleições 2022. Neste sábado (1º/10), a transmissão começa às 16h e só termina depois da publicação das últimas pesquisas eleitorais, previstas para o início da noite. No domingo (2), tem início às 10h vai ai até a divulgação do resultado final do 1º turno das eleições.

Clique aqui para acompanhar a transmissão de sábado.

Clique aqui para acompanhar a transmissão de domingo.

A transmissão do Boletim Metrópoles Eleições 2022 será no YouTube, Facebook, Twitter e Tik Tok. A equipe do portal terá o reforço dos colunistas Igor Gadelha, Guilherme Amado, Ricardo Noblat, Rodrigo Rangel, Gustavo Zucchi, Paulo Cappelli e Isadora Teixeira.

Os âncoras Larissa Alvarenga, Luiz Prisco, Rafael Campos e Isadora Teixeira vão se revezar no comando da programação, que contará ainda com convidados.

Já estão confirmados Noemi Lopes (cientista política), Paulo D’Ávila (cientista político da Uerj), Rubens Beçak (titular de direito eleitoral da FD de Ribeirão Preto da USP), André César (cientista político), Frederico Bertholini (cientista político), Deysi Cioccari (cientista política), Leonardo Paz (analista de Inteligência Qualitativa no Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da FGV), Sérgio Praça (cientista político e professor e pesquisador do FGV CPDOC), Adriano Oliveira (cientista político da Universidade Federal de Pernambuco ), Rafael Favetti (cientista político), Marco Aurélio Ruediger (sociólogo e diretor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV).

Além deles, toda a equipe de repórteres que estará nas ruas acompanhando candidatos e os eleitores vai participar com entradas ao vivo, com apoio de mochilinks. Setoristas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF) também vão trazer informações em tempo real.

A cobertura contará com esclarecimentos e prestação de serviços para os eleitores, agenda dos candidatos, movimento nos pontos de votação, checagem de fatos, pesquisas, análises e a transmissão da apuração ao vivo, com dados do TSE. Trará informações de todo o Brasil e do exterior.

Mais sobre o Metrópoles O Metrópoles comemorou em setembro sete anos no ar, com diversos motivos para celebrar o aniversário. Em agosto, o portal bateu recorde de acessos e alcançou a marca de 2 bilhões de visualizações em todas as plataformas. O último número se refere à soma dos acessos via Google, Facebook, Instagram, TikTok, Kwai, YouTube e Helo.

O site chegou ao segundo lugar dos portais de notícias mais acessados do país, de acordo com dados da Comscore. E, durante a cobertura do 7 de Setembro, a TVM (programação por streaming do portal de notícias) ficou no ar por oito horas seguidas, pela primeira vez.

Em 2022, o Metrópoles reestruturou a área de audiovisual, que hoje dispõe de uma equipe composta por 20 profissionais. O investimento também abrangeu a montagem de um estúdio panorâmico devidamente equipado. O número de inscritos no YouTube aumentou 168% em 2022 e chegou a 1,5 milhão.

