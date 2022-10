Eleições 2022: veja quem são os 24 distritais eleitos para a CLDF

Eleitores do Distrito Federal escolheram, neste domingo (2/10), os 24 deputados distritais que ocuparão as cadeiras na Câmara Legislativa (CLDF) pelos próximos quatro anos. Ao todo, foram computados 1.660.387 votos válidos.

Para os cargos do Poder Legislativo, adota-se o Sistema Eleitoral Proporcional. Ou seja, as vagas para os cargos de deputado federal e distrital são distribuídas em proporção aos votos dados aos candidatos, partidos e federações e preenchidas pelas representantes mais votados, até o limite das vagas obtidas.

Veja, abaixo, a lista dos 24 distritais eleitos:

Fábio Felix – PSol – 51.792 votos

Reeleito para o segundo mandato na CLDF com a maior votação da história, Fábio Felix é assistente social, servidor do sistema socioeducativo, ativista LGBTQIA+ e professor. Natural de Brasília, é o primeiro deputado distrital a declarar-se gay. Durante o mandato, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão da Vacina e relator da CPI do Feminicídio.

Chico Vigilante – PT – 43.854 votos

Maranhense, mudou-se para Brasília em 1977 e sua vida pública começou em 1979 com a criação da Associação dos Vigilantes do DF, que depois se tornou sindicato, entidade presidida por Chico Vigilante entre 1984 e 1990. Entre 1990 e 1994, foi eleito deputado federal pelo DF. Ocupa atualmente uma das cadeiras da Câmara Legislativa, cargo para o qual foi eleito diversas vezes.

Max Maciel – Psol – 35.758 votos

O pedagogo e ativista social Max Maciel chega à Câmara Legislativa em sua segunda campanha ao cargo de deputado distrital. Com o lema “A periferia é o centro”, o ceilandense – que atua há mais de 20 anos na defesa dos direitos da juventude – apresentou propostas para o passe livre estudantil, descentralização da cultura, fortalecimento do empreendedorismo local e saúde pública.

Daniel Donizet – PL – 33.573 votos

Daniel Donizet é deputado distrital desde 2019. Entre os temas levantados por ele na atual legislatura estão: defesa dos animais, educação, tecnologia, motoristas de aplicativo e melhorias do Gama, região administrativa onde nasceu.

Martins Machado – Republicanos – 31.993 votos

Nascido em São Paulo, Martins Machado é pastor e radialista. Foi reeleito deputado distrital em campanha que teve como lema “Fé, Força e Família”. Em 2018, quando disputou pela primeira vez uma cadeira no Legislativo local, foi o mais votado entre os candidatos. Esteve à frente da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) desde o início de seu mandato, com exceção do período em que se licenciou para chefiar a Secretaria Extraordinária da Família do GDF.

Robério Negreiros – PSD – 31.341 votos

Eleito para o quarto mandato, o deputado é autor de 78 leis e 419 projetos. Empresário, bacharel em Direito com MBA em Gestão Pública, Robério Negreiros defende as bandeiras: jovens, geração de emprego e renda, mulheres e pessoas com deficiência.

Jorge Vianna – PSD – 30.640 votos

Reeleito deputado distrital, Jorge Vianna nasceu no Maranhão e chegou ao DF com dois anos de idade. É servidor da Secretária de Saúde, onde ocupa o cargo de técnico de enfermagem. Iniciou a vida política em movimentos estudantis e esteve à frente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Distrito Federal (Sindate-DF). No atual mandato na CLDF, tem integrado comissões permanentes como a de Educação, Saúde e Cultura (CESC).

Jaqueline Silva – Agir – 26.452 votos

Jaqueline Silva volta à CLDF em seu segundo mandato consecutivo. Nascida no Gama e moradora de Santa Maria, trabalhou como comerciante. Durante o atual mandato como deputada distrital, preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Defende o setor produtivo, o empreendedorismo, direitos da mulher e a educação, com iniciativas como o cartão Material Escolar.

Thiago Manzoni – PL – 25.554 votos

Thiago Manzoni (PL) é advogado. Natural de Campo Grande (MS), chegou a Brasília em 1990, com 6 anos de idade. Declara-se como cristão e conservador. Fez campanha colocando-se como o distrital da deputada federal Bia Kicis (PL). Posiciona-se como contrário ao aborto, além de ser a favor da liberdade e da propriedade privada. Em 2018, foi candidato a deputado federal pelo Partido Novo e alcançou 11.610 votos.

Eduardo Pedrosa (União Brasil) – 22.489 votos

Natural de Brasília e formado em administração de empresas, Eduardo Pedrosa (União Brasil) vai para o segundo mandato na CLDF. Sobrinho da ex-deputada Eliane Pedrosa, o empresário trabalhou na Câmara Legislativa pelo setor produtivo, por políticas públicas de emprego, renda e de qualificação. Promoveu ações para ajudar várias instituições, desde as especializadas em tratamento de câncer, passando pelo combate à violência contra a mulher e atividades esportivas para Pessoas Com Deficiências (PCDs).

Joaquim Roriz Neto – PL – 21.057 votos

Joaquim Roriz Neto é brasiliense, filho da ex-deputada distrital Jaqueline Roriz. Formado em Ciências Políticas, foi subsecretário de Parcerias Comunitárias e Voluntariado do Governo Ibaneis Rocha, tendo se licenciado para disputar uma vaga na CLDF. Nas eleições de 2014 e 2018, tentou uma cadeira na Câmara dos Deputados. Afirma querer dar continuidade ao legado do avô, o ex-governador Joaquim Roriz.

Iolando – MDB – 20.757 votos

Graduado em Teologia e Filosofia, membro da Assembleia de Deus de Brasília, Iolando foi reeleito para o segundo mandato. Morador de Brazlândia, é militar reformado da Força Aérea Brasileira (FAB). Devido a um acidente teve perda total dos movimentos do braço direito e defende, no legislativo local, a pessoa com deficiência. Exerce o cargo de primeiro-secretário da Mesa Diretora da CLDF.

Pastor Daniel de Castro – PP – 20.402 votos

Natural de Itapipoca (CE), o distrital eleito é professor, cientista político, advogado e ex-administrador de Vicente Pires. Ficou como suplente em duas eleições para deputado distrital: 2014, pelo PMDB, e 2018, pelo PSC. Além de pautas de saúde, segurança e infraestrutura com foco em Vicente Pires, posiciona-se contra a legalização das drogas e do aborto, entre outros temas.

Hermeto – MDB – 20.332 votos

Cearense, Hermeto é subtenente da Polícia Militar do DF. Geógrafo, foi administrador regional da Candangolândia por oito anos e mantém o programa “Pinga Fogo” na Rádio Atividade FM. Chega ao segundo mandato na Câmara Legislativa. Atualmente, ocupa a função de líder do governo Ibaneis Rocha e é titular da Corregedoria da CLDF.

Roosevelt Vilela – PL – 20.222

Eleito suplente em 2010 e em 2014, o deputado distrital assumirá seu segundo mandato na CLDF. Formando em Direito e mestre em Administração Pública, Roosevelt Vilela é subtenente veterano do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Foi secretário-adjunto das Cidades e administrador de três regiões administrativas. Atua pela melhoria da segurança, da educação, da saúde e pelo estímulo ao esporte.

Doutora Jane – Agir – 19.006

Doutora Jane é natural de Brasília. Delegada da Polícia Civil, foi atleta de vôlei, enfermeira, professora de geografia na rede pública e diretora do Sindicato dos Professores. Exerceu diversos cargos, como secretária de Estado de Políticas para Crianças Adolescentes e Juventude, administradora de Sobradinho e chefe da Controladoria Jurídica da Codeplan. Em 2018, ficou como suplente na CLDF.

Rogério Morro da Cruz – PMN – 18.207 votos

Bernardo Rogério Mata de Araújo Junior, eleito com o nome Rogério Morro da Cruz, nasceu em Porto (PI). É casado, tem seis filhos e trabalha na área de vendas. Entre as suas prioridades para o mandato de deputado distrital, na nona legislatura da Câmara Legislativa, ele destaca a regularização fundiária.

Gabriel Magno – PT – 18.063

Gabriel Magno é professor do ensino médio da Secretaria de Educação do DF. Considerado sucessor da deputada distrital Arlete Sampaio (PT), de quem foi chefe de gabinete, chega à CLDF em sua primeira eleição com propostas para a educação, saúde e direitos humanos, entre outras áreas. Além disso, afirma que vai lutar por “uma cidade para todos”.

João Cardoso – Avante – 17.579 votos

Atualmente ocupando uma das cadeiras da Câmara Legislativa, João Cardoso foi reeleito para um novo mandato como deputado distrital. Servidor público do Distrito Federal, nas carreiras de professor e auditor, é morador de Sobradinho, e professa a fé católica. Concentra sua atuação em áreas como educação, servidores, condomínios, rodoviários e meio ambiente.

Paula Belmonte – Cidadania – 17.208 votos

Deputada federal eleita em 2018 pelo PPS, tem como principais bandeiras a defesa da infância, da educação e do incentivo ao empreendedorismo. Formada em administração, é empresária e defende a reforma tributária e fim de privilégios aos políticos, como a prerrogativa de foro e a reeleições sem limites no legislativo.

Ricardo Vale – PT – 17.077 votos

Eleito deputado distrital em 2014 e suplente em 2018, Ricardo Vale é desenhista técnico, graduado em administração e marketing. Morador de Sobradinho, milita pelas causas sociais, com atuação nos movimentos estudantis, culturais, esportivos e em defesa dos direitos humanos.

Wellington Luiz – MDB – 16.227 votos

Policial civil, Wellington Luiz retorna à Câmara Legislativa para atuar na nona legislatura após ter ocupado uma das cadeiras da CLDF entre os anos de 2011 e 2018. Entre outras, é autor da Lei distrital nº 5.177/2013, que reserva vagas para gestantes nos estacionamentos do DF.

Pepa – PP – 15.393 votos

Natural de Várzea do Poço (BA), é morador de Planaltina, servidor público do DF, e tem como bandeiras principais o esporte, a cultura, a mobilidade e a assistência social. Foi candidato a deputado distrital em 2014, pelo PHS, e em 2018, pelo PSC.

Dayse Amarilio – PSB – 11.012 votos

A enfermeira obstetra Dayse Amarilio é brasiliense e foi eleita para seu primeiro mandato de deputada distrital. Para concorrer à eleição, licenciou-se do SindEnfermeiro DF, no qual ocupava o cargo de presidente. Na entidade, esteve à frente de lutas da categoria. Também é professora e apresenta-se como defensora do SUS.

Fábio Félix (Psol) foi o candidato mais eleito, com mais de 51,7 mil votos. Em seguida, aparece Chico Vigilante (PT) e Max Maciel (Psol), todos de partidos de esquerda.

