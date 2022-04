Elenco do Bahia participa de coletivo tático na Cidade Tricolor

O elenco do Bahia segue os trabalhos de intertemporada antes da estreia pelo Brasileirão Série B. Na manhã desta sexta-feira, 1º, no CT Evaristo de Macedo, Guto Ferreira promoveu um trabalho tático para a equipe. >>Leia mais notícias sobre o BahiaAntes da bola rolar na Cidade Tricolor, houve o tradicional aquecimento e, na sequência, o plantel divididos em dois grupos. Enquanto os jogadores de defesa aprimoravam o posicionamento e movimentações, os atletas do sistema ofensivo exercitaram troca de passes, ultrapassagens e finalizações em curta e média distância.

Na segunda parte do trabalho o técnico Guto Ferreira escalou a provável equipe titular e realizou o coletivo tático voltado para a organização defensiva da equipe.

Neste sábado, 2, o elenco finaliza a penúltima semana de preparação antes da estreia na Série B do Brasileiro, quando o Tricolor encara o Cruzeiro na próxima sexta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova.