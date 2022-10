Elenco do Real Madrid prestigia Ronaldo durante lançamento de biografia

O ex-atacante Ronaldo Nazário realizou, nesta sexta-feira (14/10), em Madri, na Espanha, o evento de lançamento do documentário biográfico “The Phenomenon”. Dono de 90% das ações da SAF do Cruzeiro, o Fenômeno foi prestigiado no evento por parte do elenco do Real Madrid.

Além do presidente Florentino Pérez, compareceram à cerimônia o zagueiro Éder Militão, os atacantes Rodrygo e Vinicius Júnior e o técnico Carlo Ancelotti, que trabalhou com Ronaldo no Milan, em 2007.

Apesar de já ter ganhado um trailer oficial, o documentário sobre a vida do pentacampeão mundial ainda não teve sua data de lançamento revelada. Segundo o empresário, o filme estará disponível em outubro.

A biografia de Ronaldo contará detalhes das lesões que marcaram sua carreira e o período difícil que enfrentou no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. Ele também abordará sua volta por cima com o título da Copa do Mundo de 2002.

A produção contará com entrevistas com grandes jogadores que já se aposentaram: Romário, Roberto Carlos, Zidane, Paolo Maldini e Diego Simeone, entre outros.