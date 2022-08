Elenco e equipe de Pantanal se encontram em jantar: “Noite de amor”

Parte do elenco e da equipe de Pantanal se reuniu para um jantar especial no Rio de Janeiro. Nomes como Bella Campos, José Loreto, Dira Paes, Guito, Paula Barbosa, Gabriel e Almir Sater posaram juntos em um restaurante japonês e celebraram o encontro.

“Muito bom estar com vocês todos!”, escreveu Paula Barbosa ao postar registros desta quinta-feira (18/8). A produtora Ana Paula Menezes também compartilhou alguns cliques: “Noite de amor! É muito bem querer demais!!!”, escreveu.

A novela Pantanal se transformou em um grande sucesso, como há muito o gênero das telenovelas não via. Embora a versão de Benedito Ruy Barbosa tenha marcado época na TV Manchete nos anos 1990, muita gente duvidava que Bruno Luperi, neto do novelista, seria bem-sucedido na missão de adaptar a trama. No entanto, bastaram alguns dias no ar para não restarem dúvidas sobre o potencial da história na era da internet e do streaming. Leia mais aqui.

