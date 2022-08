Elenco feminino de “A Fazenda” é revelado. Confira os nomes!

A estreia de “A Fazenda” está cada dia mais próxima e de acordo com Léo Dias, colunista do Metrópole, o elenco feminino já está completo. Desde o começo das especulações, duas desistências e uma substituição entraram no enredo. Mas, o colunista ainda afirma que o elenco está quase todo fechado e que 10 mulheres já assinaram o contrato para o reality rural.

Segundo o jornalista, Renata Muller, Deborah Albuquerque, Ruivinha de Marte, Tânia Mara, Kerline, Pétala Barreiros, Deolane Bezerra, Natália Deodato e Babi Mu já assinaram e estarão confirmadas no reality show, que tem estreia marcada para dia 13 de setembro e seguirá sendo apresentado por Adriane Galisteu.

Influenciador perde vaga em elenco de A Fazenda 14: “Fui desclassificado” Nessa segunda-feira (29), o influenciador Ney Lima publicou uma sequência de stories em seu Instagram desabafando sobre ter sido desclassificado de “A Fazenda 14” após receber o convite para participar do reality da Record TV.

Ney Lima, interpreta o personagem Cezinha na série de comédia “A Sogra que Te Pariu”, da Netflix e afirmou que, há pouco tempo, recebeu uma ligação de sua assessoria de imprensa explicando que estaria tudo certo com a sua participação no reality. Após a notícia, o humorista, inclusive, passou por entrevista com a psicóloga da produção da Fazenda, confirmando ainda mais a sua presença no elenco.

Confiante que participaria do programa, Ney gravou antecipadamente algumas cenas de seu personagem da Netflix, por acreditar que estaria participando do programa a partir do mês que vem: “Acreditando e emocionada, gravei e participei só de cinco episódios por conta disso. Fizemos um acordo. E quando foi essa semana, passei pela psicóloga. Quem passa pela psicóloga, pelo que me falam, o pessoal que já foi, é porque já é babado. Já está encaminhado e tudo bem. No dia que eu estava na praia [disseram]: ‘Não rolou’. Eu perguntei: ‘Como assim não rolou?’”, afirmou Ney, bem chateado.

