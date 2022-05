Eletrobras lança oferta de ações em mais um passo para privatização

A Eletrobras lançou, nesta sexta-feira, oferta ao mercado para venda de suas ações na bolsa de valores em mais um passo rumo à privatização da companhia.

Foram apresentados os documentos necessários para realizar a operação, com a qual a estatal espera movimentar mais de R$ 30 bilhões.

Ao todo, estão previstas a venda de mais de 627 mil ações, entre papéis novos e já existentes, chamados de secundários, além das ações ordinárias, que dão direito a voto. A operação deve ser realizada, simultaneamente, no Brasil e no Exterior, com cada ação custando R$ 44.

Pela primeira vez em 20 anos, desde a privatização da mineradora Vale, os trabalhadores poderão usar até 50% do valor do FGTS para comprar ações da companhia. Para isso, será necessário informar o interesse na operação entre os dias 3 e 8 de junho. O período de reserva vai servir para a Eletrobras avaliar a demanda pelas ações, como explicou o analista do mercado financeiro, Mário Goulart.

Segundo os documentos entregues à Comissão de Valores Mobiliários, a Eletrobras pode ainda aumentar o número de ações com um lote complementar de até 15% do total dos papéis até agora previstos.

As novas ações devem ser negociadas na Bolsa de Valores no dia 13 de junho.

