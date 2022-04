A Eletropar, braço de participações da Eletrobras (ELET3), anunciou a distribuição de dividendos, no valor de R$ 20,7 milhões. Do montante divulgado, R$ 2,4 milhões, equivalente a R$ 0,20584 por ação, serão distribuídos como dividendos mínimos obrigatórios e R$ 18,3 milhões, R$ 1,55868 por ação, como dividendos adicionais. A companhia afirmou que os valores serão atualizados com […]