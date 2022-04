Eliezer é o último eliminado do BBB 22

O último paredão do BBB 22 eliminou Eliezer, nesse domingo (24). Em um paredão triplo que definiu a final da temporada, o brother deixou a casa após receber 65,76% dos votos.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt falou sobre a frustração de quase chegar à final, mas também enalteceu a trajetória do eliminado.

“Eli, você é do Lollipop. Todos do Lollipop que bateram no Paredão, saíram. Você voltou cinco vezes. O que quer que houvesse de errado com aquele quarto, você conseguiu superar”, disse.

Agora, o prêmio de R$ 1,5 milhão é disputado entre Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André. A final do programa acontece nessa terça-feira (26).