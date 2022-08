Eliezer explica falta de ligações no Criança Esperança e desabafa: “Não tive sorte”

Eliezer usou suas redes sociais nesta segunda-feira (15) para explicar aos internautas o motivo de não ter recebido ligações durante sua participação no ‘Criança Esperança’, programa da TV Globo. O empresário e outros ex-BBBs marcaram presença na atração, neste domingo (14).

“Pelo amor de Deus! Quando você liga para doar no Criança Esperança, você não escolhe com quem quer falar. As pessoas pegaram meus Stories, tiraram de contexto. Não tive a sorte de nenhuma ligação cair na minha mesa, só isso”, desabafou o ex-BBB nos stories do Instagram.

“‘Flopado, ninguém quer falar com o Eli’. Deixa o flopado aqui em paz”, completou Eliezer. Confira o vídeo:

Saiba quanto custou transplante de barba e cabelo de Eliezer Semana passada, Eliezer contou aos seguidores do Instagram que realizou transplante de barba e cabelo. O ex-BBB explicou que sempre teve vontade de fazer e que após o BBB conseguiu realizar seu desejo.

De acordo com a coluna do Léo Dias, do Metrópoles, o valor do procedimento pode variar de acordo com a região. O transplante de barba varia de R$ 14 a 18 mil e o de cabelo de R$ 18 a 30 mil.

