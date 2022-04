Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada formam o 13º paredão do BBB22

Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada formam o 13º Paredão do Big Brother Brasil 22. Eles disputam permanência na casa mais vigiada do Brasil após noite cheia de reviravoltas para a formação de mais uma berlinda.

A noite desta sexta-feira (8) começou com o Anjo Pedro Scooby imunizando Paulo André. Na sequência, foi a vez do Líder Douglas Silva fazer sua indicação. O ator colocou Linn da Quebrada no Paredão.

Todos os brothers foram para o Quarto Lollipop. De lá, Tadeu Schmidt encaminhou cada pessoa para o Confessionário, onde os participantes tiveram que indicar uma pessoa a ser salva do Paredão.

O menos votado, Eliezer, acabou emparedado. O brother puxou Gustavo no contragolpe

Confira os votos dos participantes:

Arthur Aguiar salva Pedro Scooby

Jessilane salva Natália

Gustavo salva Pedro Scooby

Eliezer salva Natália

Paulo André salva Gustavo

Natália salva Jessilane

Pedro Scooby salva Arthur Aguiar

Linn da Quebrada salva Natália

Com nenhum voto para ser salvo, Eliezer vai ao Paredão.

Tensão

Antes do resultado do menos votado, Arthur Aguiar e Gustavo se estranham no Quarto Grunge. O ator tenta calcular os votos de seu grupo e Gustavo pede para que eles conversem depois. “Depois a gente conversa… Você só pensa em você, bicho!”, diz o curitibano.

Arthur não gosta do comentário e fica surpreso com a reação do aliado. “Eu só penso em mim? Acabei de voltar de um Paredão…”.

“Falso”, completa Gustavo que discorda do ator. “Não posso ter a minha reação, que loucura!”, finaliza o ator.