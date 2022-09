Eliminadas, Inglaterra e Alemanha se enfrentam; veja quem é favorita

Quando foi feito o sorteio dos grupos da Série A da Liga das Nações, esperava-se que o jogo entre Inglaterra e Alemanha, pela última rodada, definisse o classificado à semifinal. Mas, no jogo desta segunda-feira, às 15h45 (de Brasília), as duas seleções apenas se prepararão para a Copa do Mundo, já que estão eliminadas do torneio.

Nas casas de apostas, a Inglaterra tem leve favoritismo contra a Alemanha – devido, principalmente, ao fator casa. O Superesportes lista abaixo as cotações para o duelo.

Bet365

Triunfo da Inglaterra: odd 2.37

Empate: odd 3.40

Vitória da Alemanha: odd 2.90

Betano

Triunfo da Inglaterra: odd 2.47

Empate: odd 3.45

Vitória da Alemanha: odd 3.00

Triunfo da Inglaterra: odd 2.40

Empate: odd 3.42

Vitória da Alemanha: odd 2.93

Sportingbet

Triunfo da Inglaterra: odd 2.35

Empate: odd 3.25

Vitória da Alemanha: odd 2.95

Momento das seleções

A Inglaterra vive fase ruim. São cinco jogos sem vitória, todos eles neste ano, realizados na fase de grupos da Liga das Nações. Com apenas dois pontos conquistados, a Seleção Inglesa foi rebaixada e disputará a Liga B na próxima temporada.

A Alemanha também não fez grande campanha. São três empates, uma derrota (para a Hungria, em casa) e uma vitória (goleada sobre a Itália em casa). Sem chances de classificação, a equipe alemã tem objetivo de se preparar para a Copa do Mundo no jogo desta segunda-feira.

Dicas de apostas

O Superesportes apresenta algumas dicas de apostas para Inglaterra x Alemanha: