Eliminado, Barcelona perde para o Bayern na Champions e jogará Liga Europa

O Barcelona foi derrotado pelo Bayern de Munique nesta quarta-feira, por 3 a 0, e se despediu oficialmente da Liga dos Campeões. O resultado mantém o Barça com os mesmos quatro pontos, na terceira posição, sem chances de avançar às oitavas da competição. Os gols do time bávaro na partida foram marcados por Mané, Choupo-Moting e Pavard.

O clube catalão já entrou em campo sem esperanças de seguir no torneio. Com a vitória da Inter de Milão mais cedo, sobre o Viktoria Plzen, por 4 a 0, a equipe já chegou eliminada para o duelo frente ao Bayern. A derrota apenas sacramentou a desclassificação.

O triunfo bávaro assegurou também a liderança do time de Munique. Com 100% de aproveitamento, a equipe alemã não pode ser ultrapassada por mais nenhum adversário do grupo.

Assim, o grupo C já está definido, mesmo antes da última rodada da fase de grupos. Bayern e Internazionale, em primeiro e segundo respectivamente, vão à fase de mata-mata. Já o Barcelona ficará com a vaga na Liga Europa.

Esta é a segunda temporada consecutiva na qual os espanhóis “caem” para o torneio continental após serem eliminados precocemente na Champions. Por fim, o Plzen, que perdeu todos os jogos até aqui, termina na lanterna.

Na sexta e derradeira rodada, o Barça encara o Viktoria Plzen, fora de casa, enquanto a Inter de Milão visita o Bayern. No entanto, nenhum resultado irá alterar a classificação dos times dentro do grupo.

O Barcelona agora volta suas atenções ao Campeonato Espanhol. O próximo compromisso da equipe é diante do Valencia, às 16 horas (de Brasília) deste sábado, fora de casa. Já o Bayern recebe o Mainz pelo Campeonato Alemão, na mesma data, às 10h30.

O jogo

Mesmo já eliminado, o Barcelona e sua torcida mostraram nos primeiros minutos da partida que pretendiam “cair de pé”. No entanto, Mané desapontou os donos da casa logo aos 10 minutos. O senegalês recebeu lançamento nas costas da defesa e tocou na saída de Ter Stegen para abrir o placar.

Aos 30, foi a vez de Choupo-Moting receber em velocidade após contra-ataque, finalizar entre as pernas de Ter Stegen e anotar o segundo. Musiala ainda teve chance incrível para marcar aos 42, mas o goleiro alemão fez milagre e evitou um prejuízo maior.

Perto dos acréscimos, Lewandowski recebeu passe e ficou cara a cara com Ulreich. O polonês foi interceptado por De Ligt, mas o árbitro viu falta e anotou a penalidade. Porém, após checagem no VAR, a marcação do pênalti foi anulada, e Lewa não fez valer a lei do ex.

O Barça demorou a levar perigo na etapa final, e ainda viu Gnabry marcar o terceiro. O tento, porém, foi anulado por impedimento. O time de Xavi até tentou fazer o de honra, mas pareceu frustrado com a eliminação e não foi capaz de bater a defesa adversária. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Pavard aproveitar sobra na área e fechar o caixão.

E o grupo D?

O grupo D irá totalmente embolado para a última rodada desta fase da Liga dos Campeões. A vitória do Eintracht Frankfurt sobre o Olympique de Marselha, por 2 a 1, e o empate do Tottenham com o Sporting, em 1 a 1, deixaram todos os times com chances de classificação às oitavas de final.

Em Londres, o Tottenham chegou a marcar o gol da vitória com Harry Kane, nos acréscimos. A vitória garantiria os ingleses no mata-mata da Champions, e deixaria o Sporting na terceira posição, com seis pontos. No entanto, o tento foi anulado por impedimento pelo VAR.

Os Spurs seguem na liderança, com oito pontos, enquanto o Sporting se mantém na vice-colocação, com sete. O Frankfurt ultrapassou o Marselha e foi ao terceiro lugar, obtendo os mesmos sete pontos. Já os franceses, na lanterna, detém seis unidades.

Desta forma, os classificados do grupo só serão definidos na próxima semana. Na rodada final, o Tottenham visita o Olympique de Marselha, na França, enquanto o Sporting recebe o Eintracht Frankfurt, em Portugal.