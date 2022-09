Ellen Jabour se manifesta após ser acusada de destratar Pequena Lô no Rock in Rio

A modelo e apresentadora Ellen Jabour decidiu se manifestar sobre a acusação de ter destratado a influenciadora Pequena Lô em uma área vip do Rock in Rio 2022. A polêmica começou após a tiktoker, que tem mobilidade reduzida e utiliza uma motinho para se locomover, fazer um desabafo no Twitter. Lô chamou a modelo de “super metida” e relatou: “Pediram licença para ela, para eu chegar perto da grade para ver o show, ela simplesmente me manda assim: ‘Ela pode ficar ali pro lado? Porque eu estou com essas duas amigas minhas aqui, e a gente quer curtir juntas”. A influenciadora acrescentou: “O que me deixou bolada foi que ela ficava cochichando com as amigas, achando ruim, como se eu não pudesse estar ali”. Em seu posicionamento, Ellen disse que tudo não passou de “um grande equívoco” e afirmou que foi “mal interpretada”. “Sou de paz, sempre respeitei todos a minha volta sem distinções, tinha espaço suficiente para todo mundo ali e eu estava 100% interessada em assistir ao show em harmonia com todos, como sempre faço”, escreveu a modelo nos stories do Instagram.

A apresentadora deu sua versão da história: “No meio de um show, me perguntaram se ela podia estacionar a motinho ali onde eu estava com o meu grupo. Eu achei que ela não tinha visto que eu estava junto com o grupo do meu lado direito e falei: ‘Claro, com certeza! Mas você se importa de estacionar ela aqui do meu lado esquerdo? É que eu estou junto com esse grupinho aqui’”. Ellen continuou dizendo que a pessoa que a abordou disse que seria melhor Lô estacionar no local em que ela estava com suas amigas. “Eu não entendi bem o porquê, até achei que a moça não tinha ouvido direito por conta do som alto, mas não discuti e abrimos espaço aonde ela queria. E foi apenas isso.” A modelo disse ainda que está “profundamente magoada” por ser acusada de fazer algo que não foi proposital. “Lamento muito que a Pequena Lô tenha se sentido assim. Estou há mais de 20 anos na mídia e todo mundo sabe que eu não sou de arrumar confusão e que, inclusive, sempre que posso participo de campanhas que ajudam a trazer educação, respeito e conscientização para temas importantes da nossa sociedade.”