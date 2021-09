Elon Musk e Grimes: veja curiosidades sobre o casal

Celebridade



Publicado em 24 de set de 2021 e atualizado às 16:15

A relação entre o magnata da tecnologia e a cantora pop agita os noticiários desde 2018. Conheça algumas curiosidades que rondam a história dessas duas figuras excêntricas.

O relacionamento entre Elon Musk e Grimes vem dando o que falar desde maio de 2018. O empresário assumiu o namoro com a cantora canadense durante o Baile do Met, em Nova York, uma das festas de gala mais famosas do planeta.

Musk é conhecido por sua fortuna – que lhe conferiu esta semana a posição de 4ª pessoa mais rica do mundo -, e seu cargo como CEO da Tesla e fundador da SpaceX. Por outro lado, Grimes é como uma heroína da cultura pop, tanto pelo talento quanto por seu posicionamento feminista.

Segundo o Wall Street Journal, suas canções são “o tipo de música que um grupo de vampiros ouviria se esse mesmo grupo de vampiros fizesse parte de uma equipe de líderes de torcida”.

Mas não são apenas suas carreiras que chamam a atenção na imprensa. Suas personalidades e estilos de vida excêntricos também são muito famosos. Musk, por exemplo, já fumou um cigarro de maconha com tabaco em um vídeo no canal de Joe Rogan.

Além disso, investe pesado na SpaceX, agência de exploração espacial que pretende levar seres humanos para Marte – onde ele, inclusive, gostaria de morrer.

Enquanto isso, Grimes já afirmou que, para se acalmar, gosta de treinar com espadas e tem o hábito de passar 25 minutos gritando em seu estúdio.

Assim, eles formam um dos casais mais controversos e intrigantes do mundo dos negócios e também da música.

Elon Musk e Grimes: histórias e curiosidades do romance

Em pouco mais de dois anos de relacionamento, Musk e Grimes passaram por diversos momentos de turbulência. Dizem os rumores que houve até um período em que se separaram.

Sem dúvida, uma das principais polêmicas do casal é também a mais recente. O caso envolve a escolha do nome do seu primeiro filho (o 6º do empresário), que nasceu em maio deste ano.

A princípio, eles anunciaram que o menino se chamaria X Æ A-12 Musk. A cantora chegou a explicar cada parte do nome no Twitter. A letra X representa “a variável desconhecida”, enquanto a vogal nórdica Æ é a ortografia élfica para amor, ou inteligência artificial. Por fim, A-12 faz referência ao avião precursor do SR-71, que serve para reconhecimento estratégico – o modelo favorito de Elon Musk e Grimes.

No entanto, de acordo com a CNN, eles teriam mudado a grafia do nome depois de questionamentos na internet sobre uma possível infração à lei da Califórnia, onde o casal vive.

Por lá, os nomes devem conter apenas os 26 caracteres alfabéticos da língua inglesa, segundo a Constituição. No Instagram, Grimes confirmou que o nome seria “X Æ A-Xii”, sem dizer o motivo da alteração.

Polêmicas na internet

Elon Musk e Grimes, que se conheceram durante uma conversa sobre inteligência artificial no Twitter, são famosos por travar discussões na internet. Pouco tempo atrás, o ativismo da cantora entrou em conflito com a posição do marido, que usou a plataforma para criticar o pacote do governo americano para empresas afetadas pela pandemia, dizendo que não atendia aos interesses do povo.

Grimes repreendeu Musk pedindo que ele desligasse o telefone, visto que ela não apoia o ódio. “Pare. Eu sei que isso não está no seu coração”, escreveu.

Outro climão surgiu entre Elon Musk, Grimes e a rapper Azealia Banks. Banks contou nas redes sociais que ficou isolada e sozinha por quase três dias na mansão do casal depois que recebeu um convite para gravar com a cantora canadense.

Segundo a rapper, Grimes estaria cuidando do parceiro que estava sob efeito de drogas. O episódio foi desmentido por um porta-voz do CEO da Tesla, que afirmou ainda que Musk nunca sequer havia conhecido ou se comunicado com Banks.

Atualmente, além de curtir a maternidade, Grimes está focada em seu avatar virtual. A personagem digital chegou às redes sociais como um bebê e cresceu ao longo do tempo. O objetivo da cantora ao criar a War Nymph, como o avatar é chamado, é evoluir a personagem e, quem sabe, permiti-la agir sozinha.

Com personalidades e intelectos tão extravagantes e geniais como as de Elon Musk e Grimes, quem é capaz de prever o que vai acontecer no futuro? Talvez a família Musk seja até mesmo a primeira a morar em Marte.