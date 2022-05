Em 2 dias, três homens são baleados em confrontos com a PM em Valéria

Mais um homem foi baleado após confronto com a polícia, no bairro de Valéria. O tiroteio aconteceu na madrugada deste domingo (22), na localidade conhecida como Favelinha. Este é o terceiro caso que acontece no bairro desde a última sexta-feira (20).

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais atuavam na Operação Valéria quando encontraram um grupo de homens armados na Favelinha. Houve uma troca de tiros e, ao final dos disparos, um suspeito foi encontrado ferido e socorrido ao Hospital do Subúrbio.

Segundo a polícia, com ele foram encontrados uma pistola calibre 9mm de numeração raspada, 32 porções de cocaína, duas de crack e 31 de maconha. Todo o material apreendido foi apresentado à Corregedoria da PM, onde a ocorrência foi registrada.

Mortes no bairro

Outras duas pessoas foram baleadas e morreram em Valéria neste fim de semana. A primeira aconteceu na madrugada de sexta-feira (20), na Rua do Lavrador.

Segundo a PM, os policiais se depararam com um grupo de homens armados que atirou contra eles. Os militares então revidaram. Após a troca de tiros, foi encontrado um suspeito ferido vestindo um fardamento camuflado e portando uma pistola calibre 9mm. Ele foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. O armamento foi encaminhado ao DHPP, onde a ocorrência foi registrada.

O segundo confronto aconteceu nesse sábado (21), quando os policiais entraram em uma área de mata, onde foram localizados e desfeitos acampamentos utilizados como esconderijos por criminosos. Durante as ações, os policiais se depararam com um grupo de suspeitos que efetuou disparos contra os militares. Houve revide e, após a troca de tiros, um suspeito ferido foi encontrado. Segundo a polícia, ele foi socorrido para a UPA de Valéria, onde não resistiu aos ferimentos.

A operação contou com equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Grupamento Aéreo (Graer), da 31ª CIPM e das companhias independentes de policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial e Tático (CIPT) Rondesp BTS.