Em agenda em SP, Bolsonaro fala em buscar votos “fora da família”

São Paulo – O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu início, nesta quinta-feira (20/10), a uma série de agendas em São Paulo. Ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), candidato ao governo do estado, e Rodrigo Garcia (PSDB-SP), atual governador, ele participou de evento com prefeitos no Ginásio da Portuguesa.

A organização do encontro convidou cerca de 500 prefeitos. A previsão era receber pelo menos 400 lideranças políticas que apoiam a candidatura de Bolsonaro à reeleição e a de Tarcísio ao Palácio dos Bandeirantes.

Ao discursar, Bolsonaro voltou a falar para que seus eleitores busquem votos fora da bolha. “O momento aqui é de decisão. Eu venho pedir para vocês mais do que o voto. O trabalho, o empenho, dá para virar voto. Não vai voto daqui para lá, mas de lá para cá vem”, afirmou.

“O futuro dos nossos filhos passa agora pelo empenho de cada um. Não basta apenas o voto da família, temos que buscar fora dela. E tenha certeza vamos ampliar a vantagem em São Paulo”, prosseguiu.

No evento, Garcia reforçou o apoio às candidaturas de Bolsonaro e Tarcísio. “Aqueles que estão ao meu lado, aqueles que conhecem a minha trajetória sabem que não havia outra decisão a tomar, porque eu amo São Paulo, amo o Brasil. A minha história de vida é de combate ao PT”, ressaltou o atual governador.

Tarcísio de Freitas também atacou o Partido dos Trabalhadores em seu discurso e prometeu aos prefeitos dar continuidade aos projetos e às obras iniciados por Garcia. “Vamos honrar os convênios e fazer novos”, disse o ex-ministro da Infraestrutura. “A tarefa vai ficar mais fácil se tiver um alinhamento do governo do estado com a Presidência. Vai ficar mais fácil com o Bolsonaro presidente”, destacou o candidato ao governo paulista.

Presente no evento, o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que o PT fez “barbaridades” no estado mineiro. “O futuro do Brasil nos próximos anos está nas mãos de vocês, paulistas, e de nós, mineiros, que temos a obrigação de virar essa eleição”, discursou.

Jantar com Rodrigo Garcia No noite desta quinta, Rodrigo Garcia deve oferecer um jantar ao presidente Jair Bolsonaro. A agenda será na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

O PT entrou com uma ação judicial para tentar impedir o encontro, alegando se tratar de um “evento de campanha” em um prédio público, o que “ofende os princípios da moralidade e impessoalidade administrativas, além de denotar flagrante desvio de finalidade”.

No entanto, 0 juiz Otavio Tioiti Tokuda autorizou a realização do evento na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes. O magistrado da 10ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo entendeu que a ação não comprovou a “ilegalidade ou ilegitimidade do ato”, nem a lesão aos cofres do estado.

Campanha em São Paulo A agenda de campanha de Bolsonaro em São Paulo vai se estender até domingo (23/10), incluindo atividades na periferia da cidade e na região metropolitana.

O presidente começará a sexta-feira (21/10) reunindo-se com lutadores de MMA, como Minotauro, José Aldo, Maurício Shogun e Fabrício Werdum e Cyborg. À noite, o candidato à reeleição participará de sabatina no SBT.

No sábado (22/10), Bolsonaro terá atividades de campanha em Guarulhos e gravará peças para o programa eleitoral. À noite, ele reservou a agenda para um encontro com religiosos na periferia da capital e, depois, se reunirá com políticos no Palácio dos Bandeirantes.

No domingo (23/10), o candidato do PL vai à Igreja Mundial do Poder de Deus, no Brás. À tarde, o presidente participa de uma live e, à noite, participa de nova sabatina, promovida pela Record.

