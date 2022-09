Em agosto o custo da cesta básica cai em 16 capitais brasileiras

O custo da cesta básica caiu em 16 capitais brasileiras, em agosto, segundo levantamento mensal realizado pelo Dieese – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos

Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e Brasília foram as capitais que registraram as quedas mais expressivas, entre 2% e 3%.

Entre as capitais que registraram maior custo, está São Paulo, onde, o preço dos alimentos básicos chegou a R$ 749,78.

Nas cidades do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju R$ 539,57, João Pessoa R$ 568,21 e Salvador R$ 576,93.

A queda do valor de alguns produtos que compõem a cesta básica influenciou a redução do custo do conjunto. Entre julho e agosto, por exemplo, os itens que tiveram preços mais baixos foram a batata, o óleo de soja, o feijão, o tomate e o café.

Por outro lado, o pãozinho nosso de cada dia subiu de preço em 14 cidades. Também a farinha de trigo, a manteiga, o leite e a banana.

cesta básica