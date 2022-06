Em alta, Raphinha despista sobre transferência e cita importância da Copa

Titular da Seleção Brasileira, Raphinha é o grande destaque do Leeds United e atrai interesse do Barcelona. Em coletiva de imprensa, o atacante preferiu não falar sobre uma eventual transferência, mas citou a importância de jogar em alto nível para ser convocado para a Copa do Mundo.

“O meu futuro é o próximo jogo contra o Japão (risos). Depois do Japão, vou entrar de férias. Obviamente que tenho contrato com o Leeds até 2024 e meu futuro está nas mãos do Deco [empresário] e do Leeds”, disse o jogador.

“Nesse momento, estou com a cabeça na Seleção, no jogo, nas minhas férias. Precisamos de um pouco de férias para descansar com a família e os amigos. Essas questões quem resolve mais é o meu empresário. Quando tem tudo certo ou não, é ele quem me passa. Antes disso, prefiro não saber nada”, acrescentou.

Raphinha ainda destacou o peso de uma eventual transferência pouco antes do Mundial do Catar. Segundo ele, existe a necessidade de viver bom momento no time para chegar bem à Seleção.

“Se eu falar que não pesa, estarei mentindo. Sabendo que faltam menos de seis meses para a Copa, precisamos estar em atividade nos clubes, e isso acaba pesando na decisão. Mas confio muito no meu potencial e sei que, se for para mudar ou ficar, vou dar o meu melhor, buscar o meu espaço e procurar estar bem para a Copa do Mundo”, concluiu.

Treinando no Japão após golear a Coreia do Sul por 5 a 1, a Seleção Brasileira enfrenta os donos da casa na segunda-feira, às 7h20 (de Brasília). A partida amistosa será disputada no Estádio Nacional, em Tóquio.