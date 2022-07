Em amistoso movimentado, Inter de Milão e Monaco empatam na Itália

Inter de Milão e Monaco protagonizaram um duelo movimentado neste sábado em amistoso promovido na Itália. O placar terminou empatado em 2 a 2, com gols de Gagliardini e Asllani para os italianos e Golovin e Ben Yedder para os visitantes.

Dessa maneira, o Monaco contou com a dupla Golovin e Ben Yedder para abrir dois gols de vantagem no primeiro tempo. No primeiro lance, logo aos sete minutos, o camisa 10 serviu o russo que bateu sem chances para o goleiro adversário.

Na sequência, foi a vez de Golovin lançar Ben Yedder em profundidade, que tocou com categoria na saída de Handanovic. Por outro lado, a Inter de Milão conseguiu descontar aos 42 minutos com Gagliardini, que aproveitou rebote após cobrança de escanteio para marcar.

A Inter de Milão foi para cima nos primeiros minutos da segunda etapa e chegou ao gol de empate com Asllani em chute rasteiro de fora da área. Por outro lado, com diversas mudanças promovidas pelos dois lados, o jogo diminuiu o ritmo até os minutos finais.

Ainda neste sábado, a Roma venceu com tranquilidade o Portimonense pelo placar de 2 a 0 em Portugal. Os gols da partida foram marcados por Tripi e Zaniolo.