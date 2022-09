Em apoio a Anitta, Whindersson provoca: ‘Não gostaria de ter neto igual ao Ratinho’

O humorista Whindersson Nunes saiu em defesa da cantora Anitta após o apresentador Ratinho fazer um discurso em seu programa no SBT que gerou polêmica nas redes sociais. “Não gostaria de ter um neto igual ao Ratinho (risos)”, postou Whindersson no Twitter. Na última segunda-feira, 5, o comunicador recebeu a cantora Mara Maravilha em seu programa e a artista falou sobre o “ranço” que possui de Ludmilla. “Não curto esse lance de apologia à droga, a violência. Eu respeito, ela é uma artista talentosa, ela tem um público grande, o meu ranço não é pessoal, imagina, eu nem a conheço. Como eu não consumo a Ludmilla, eu particularmente prefiro a Iza”, declarou Mara. Na sequência, o apresentador falou: “Eu, por exemplo, não concordo com algumas coisas que a Anitta faz, acho exagerado, acho que não tem necessidade, só isso. Ela tem talento, não precisa de certas coisas. Acho que a Anitta não é exemplo, eu não gostaria que uma neta minha seguisse o exemplo da Anitta, tenho seis netas e não gostaria”. No ano passado, Ratinho também criticou a dona do hit Envolver no seu programa por fazer uma tatuagem no ânus. Na época, Anitta rebateu: “Falou o cara que ganha dinheiro fazendo teste de DNA na TV”.

