O Congresso Nacional e o Palácio da Justiça baixaram as bandeiras a meio-mastro em sinal de luto após a morte da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira (8/9). As bandeiras do Brasil, Mercosul e demais países, localizadas à frente dos edifícios-sede, foram postas à meia-haste durante a tarde.

A bandeira à meia-haste ou meio-mastro é um simbolismo utilizado em momentos de protestos ou luto.

Veja as imagens:

Poucos minutos após o anúncio oficial da morte da rainha, a embaixada da Grã-Bretanha em Brasília também baixou a bandeira do Reino Unido em respeito à majestade. Na entrada do consulado, a movimentação foi pequena durante a tarde. Algumas flores brancas foram colocadas no portão principal.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) decretou luto oficial de três dias pelo falecimento da monarca. Nas redes sociais, o chefe do Executivo federal disse que a monarca não foi uma rainha apenas para os britânicos, mas para todo o mundo.

“É com grande pesar e comoção que o Brasil recebe a notícia do falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos”, escreveu.

Elizabeth II morreu aos 96 anos depois de sete décadas de reinado. O agora rei Charles III, que assumiu automaticamente o trono do Reino Unido, divulgou comunicado oficial lamentando o falecimento da monarca. “Nós estamos em luto profundo com a passagem na nossa querida soberana e mãe amada. Eu sei que a morte dela será sentida por todo o país”, escreveu.

O post Em Brasília, bandeiras ficam a meio-mastro após morte de Elizabeth II apareceu primeiro em Metrópoles.