Em campanha, Keka Bagno participa de ato LGBTQIA+: “Orgulho”

A candidata ao Palácio do Buriti Keka Bagno (PSol) participou, no início da noite desta sexta-feira (19/8), de um ato em defesa à comunidade LGBTQIA+, realizado no Centro Comercial Boulevard (Conic).

“A gente tem muito orgulho de ser o que somos”, defendeu enquanto mostrava bandeira do orgulho bissexual.

A ação contou com a presença de outros buritizáveis, como Leandro Grass (PV) e Rafael Parente (PSB). Eles conversaram com apoiadores e apresentaram suas propostas aos presentes.

Ainda estão previstas na agenda de campanha da membra do PSol uma ida ao Complexo Cultural de Samambaia para uma sessão no Cinema Movimento, um aniversário e voo noturno em Águas Claras.

Keka Bagno (PSol): conselheira tutelar, foi anunciada como pré-candidata ao GDF em janeiro deste ano. Em 2018, concorreu ao cargo de vice-governadora na chapa encabeçada pela professora universitária Fátima Sousa.

