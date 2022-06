Em casa, Itália fica no empate com a Alemanha pela Liga das Nações

Neste sábado, Itália e Alemanha se enfrentaram pela primeira rodada da fase de grupos da Liga das Nações. Em Bolonha, os italianos abriram o marcador com Pellegrini, já no segundo tempo, mas os alemães empataram logo depois com Kimmich, garantindo o placar por 1 a 1.

Com o resultado, as seleções somam o primeiro ponto da competição e ficam atrás da Hungria, que mais cedo venceu a Inglaterra, no grupo 3.

Na próxima rodada, a Itália recebe a Hungria, na terça-feira, às 15h45 (de Brasília). No mesmo dia e horário, a Alemanha joga em casa contra a Inglaterra.

O jogo

Roberto Mancini mandou a Itália a campo com: Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni e Biraghi (Dimarco); Cristante, Frattesi (Ricci) e Tonali (Pobega); Politano (Gnonto), Scamacca (Cancellieri) e Pellegrini.

Já Hansi Flick escalou a Alemanha com: Neuer; Kehrer, Rudiger, Sule e Henrichs (Hofmann); Kimmich, Goretzka (Gundogan) e Muller (Havertz); Gnabry (Raum), Werner e Sané (Musiala).

No primeiro tempo, aos 14 minutos, Donnarumma evitou um golaço dos alemães. Gnabry passou por dois marcadores na direita e bateu cruzado, parando em grande defesa do goleiro italiano.

Aos 34, os italianos acertaram a trave. Scamacca tentou um passe de calcanhar e a bola ficou ajeitada para a batida, que parou nos limites do gol defendido por Manuel Neuer.

Na segunda etapa, a Itália abriu o placar aos 24 minutos. O garoto Gnonto, de apenas 18 anos, fez boa jogada pela direita e cruzou para a conclusão de Pellegrini dentro da pequena área.

Porém, já aos 27, a Alemanha empatou. Timo Werner se atrapalhou no domínio de um cruzamento de Hofmann e a bola sobrou para Kimmich, livre de marcação, estufar as redes.