Em casa, Ponte Preta derrota CRB e vence a primeira na Série B

A Ponte Preta venceu pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. Neste sábado (23), a Macaca derrotou o CRB por 1 a 0 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela terceira rodada do torneio nacional.

Com gol de Lucca, Ponte vence a primeira na série B e sobe para a oitava colocação – https://t.co/YxEqawtkqz #VamosPonte 📸: Álvaro Jr./PontePress

.

.

.#PixBet #CortagBrasil #OhAAgua #1900Mais #BildDiagnóstico #GoCare #Husqvarna #TintasBrazilian #PonTV pic.twitter.com/9mkW07DBQ9 — Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) April 23, 2022

A equipe paulista foi a quatro pontos e se distanciou das últimas posições da tabela, assumindo o oitavo lugar, de forma provisória. O Galo de Campina, que ainda não venceu após dois jogos na competição, aparece na 17º posição, na zona de rebaixamento, podendo encerrar o fim de semana na penúltima colocação. O clube nordestino têm uma partida a menos, já que o duelo com o Novorizontino, pela primeira rodada, foi adiado devido às finais do Campeonato Alagoano.

O gol da vitória pontepretana saiu aos 23 minutos do primeiro tempo. O lateral Norberto cruzou rasteiro pela direita e o atacante Lucca, na área, completou para as redes. A melhor oportunidade regatiana se deu pouco antes, aos 19, em cabeçada do atacante Fabinho, que parou na trave direita.

Os dois times voltam a jogar nesta quarta-feira (27). O CRB recebe o Náutico às 19h (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió. Mais tarde, às 21h30, a Ponte Preta visita o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro. Os duelos são referentes à quarta rodada da Série B.