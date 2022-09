Em casa, Verstappen vence GP da Holanda e dispara na liderança da F1

Na manhã deste domingo, o piloto da Red Bull, Max Verstappen, venceu o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 com tranquilidade. O holandês fez valer o favoritismo em casa e confirmou sua décima vitória na temporada, em 15 etapas disputadas. Em segundo e terceiro lugar, ficaram George Russel, da Mercedes, e Charles Leclerc, da Ferrari, respectivamente.

Apesar de conseguir chegar ao pódio, a Ferrari decepcionou em Zandvoort. Na 15ª volta, o espanhol Carlos Sainz ficou 12 segundos nos boxes por um problema na troca de pneus e acabou caindo para a 11ª colocação. Ele terminou em oitavo, quatro posições atrás do britânico Lewis Hamilton, em quarto. Em quinto, ficou o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull.

Outro que teve dificuldades, mas com sua AlphaTauri, foi Tsunoda. Ele reclamou de seus pneus, foi aos boxes, mas retornou com problemas. O japonês, então, parou seu carro e acabou abandonando a prova.

Na volta 55, Bottas acabou parando sua Alfa Romeo na reta principal. Foi dada bandeira amarela e o safety car foi acionado. A relargada aconteceu na volta 61, com Hamilton na liderança. No entanto, Verstappen retomou a ponta sem quaisquer dificuldades antes da primeira curva.

O heptacampeão, que acabou sendo ultrapassado também por seu companheiro Russel, e por Leclerc, reclamou com a equipe no rádio por conta da escolha por pneus médios, enquanto os rivais estavam com pneus macios.

Agora, Verstappen dispara na liderança da classificação geral da Fórmula 1, com 310 pontos. Leclerc, em segundo, tem 201. Os pilotos retornam às pistas no próximo domingo para o GP da Itália, no Circuito de Monza, às 10 horas (de Brasília).