Em clássico com quatro bolas na trave, Everton e Liverpool ficam no empate

O derby entre Everton e Liverpool deste sábado não teve dono. Apesar de um jogo bastante movimentado, as equipes empataram e não saíram do zero em clássico pela sexta rodada do Campeonato Inglês, no Goodison Park.

O confronto foi marcado pela tensão de ambos os lados, mas contou com três bolas na trave ainda no primeiro tempo. A etapa final foi protagonizada pelos goleiros dos dois times, que fizeram milagres para não permitir com que o rival abrisse o placar.

O Liverpool, agora, encara o Wolverhampton em seu próximo compromisso na Premier League. Antes, porém, a equipe de Anfield visita o Napoli nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), em sua estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi de muita marcação e tensão em boa parte do tempo. Ainda assim, houve espaço para três bolas na trave. Primeiro, aos 31 minutos, Davies aproveitou sobra dentro da área e acertou o poste direito de Alisson. Antes, aos 22, Anthony Gordon já havia arriscado da entrada da área, mas o goleiro brasileiro agarrou.

Os Reds, porém, não deixaram barato e responderam na sequência. Na primeira chance, Darwin Núñez recebeu lançamento e finalizou com força. Pickford fez grande defesa e ainda viu a bola raspar o travessão. No rebote, Luis Díaz dominou, ajeitou para o meio e explodiu a trave esquerda do arqueiro adversário.

Segundo tempo

A etapa final não mudou de figura e teve os goleiros como protagonistas. Roberto Firmino, que entrou no intervalo, foi o primeiro a levar perigo em chute cruzado, aos 18, mas Pickford mandou para escanteio.

Na cobrança, Firminou cabeceou e Pickford espalmou novamente. Depois foi Van Dijk quem finalizou de cabeça, mas o inglês, como uma parede, fez sua terceira defesa seguida.

Aos 20, o Everton puxou contra-ataque veloz com Gordon, que deixou com Maupay. O atacante chutou, mas Alisson se agigantou e salvou. Três minutos depois, Gray dominou bola lançada na área, tirou o marcador e bateu cruzado. O zagueiro Coady ainda empurrou para as redes, mas em posição irregular. Resultado: gol anulado dos donos da casa.

Já na reta final, McNeil descolou um belo chute colocado, mas Alisson voltou a aparecer e se esticou para fazer a defesa. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Salah arriscar dentro da área, mas Pickford resvalou na bola, que ainda triscou a trave. Apesar da insistência, a bola teimou em entrar no Merseyside derby.