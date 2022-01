Em curto intervalo de tempo, dois veículos roubados são recuperados pela PRF nas rodovias federais baianas

Crime



Publicado em 28 de jan de 2022 e atualizado às 02:14

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue atuando fortemente no enfrentamento as fraudes veiculares e, na tarde de ontem (26), recuperou mais dois veículos roubados. Nas ocasiões, os condutores também foram presos.

A primeira ação foi registrada por voltas das 15h, no KM 72 da BR 367, trecho do município de Eunápolis(BA), quando os PRFs abordaram para fiscalização um Chevrolet Onix. Durante os procedimentos, foram encontradas diversas adulterações nos elementos identificadores do veículo e, posteriormente, que na verdade se tratava de um veículo de mesmas características, com registro de roubo em 2016, na cidade de São Vicente(SP).

Além disso, verificou-se que a central/módulo do automóvel pertence a um outro Onix com registro de roubo também em 2016, na cidade de Joinville(SC). Questionado, o motorista informou que comprou o veículo de um homem, dando em troca um Chevrolet Celta de sua propriedade e uma quantia de 5 mil reais. Ademais, afirmou ainda que gastou mais 5 mil para realizar o emplacamento.

O segundo fato, ocorreu por volta das 17h20, no KM 582 da BR 242, em Ibotirama (BA) quando os policiais abordaram um Toyota/Etios para fiscalização e, durante as averiguações, identificaram adulterações nos seus elementos caracterizadores. Cientes da irregularidade, a equipe conseguiu através de consulta aos sistemas que na verdade se tratava de um veículo roubado em junho de 2021, em Camaçari (BA). Indagado, o condutor relatou que havia adquirido o veículo de um amigo por R$41.000,00, dando um Fiat/Uno e algumas arrobas de boi.

Diante dos fatos, os veículos recuperados e os condutores flagrando foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária local para adoção das medidas cabíveis.

