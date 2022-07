Em despedida de Fred, Fluminense recebe o Ceará no Maracanã

O Fluminense mede forças com o Ceará, a partir das 19h (horário de Brasília) deste sábado (9), em jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro que entrará para a história por ser o último da carreira do atacante Fred. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Apesar de toda a expectativa envolvendo o adeus ao camisa 9, o Tricolor sabe que vencer é fundamental para continuar subindo na classificação da competição. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz chega ao confronto em ótimo momento, ocupando a 6ª posição com 24 pontos e tentando chegar à quinta vitória consecutiva (após três triunfos pelo Brasileiro e um pela Copa do Brasil).

Tendo uma semana cheia para trabalhar e sem problemas de lesão ou de suspensão, a expectativa é que o comandante do Tricolor repita a equipe que goleou o Corinthians por 4 a 0 no último sábado, tendo como única novidade o retorno do volante Nonato, que cumpriu suspensão: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato (Martinelli), Ganso e Arias; Matheus Martins e Cano.

Uma possível presença de Fred entre os titulares seria uma surpresa, principalmente se for considerado que ele entraria no lugar do artilheiro do Fluminense na temporada, Cano. Mas Diniz deixou a possibilidade no ar em entrevista coletiva: “O jogo vale três pontos. O Fred entrou e fez gol [contra o Corinthians] não é porque está em casa descansando. Ele está há um mês se preparando para esse momento. Então ele é uma opção”.

Se para o Fluminense o jogo tem um caráter festivo, para o Ceará (que é o 15º com 18 pontos) é uma oportunidade para tentar se afastar da zona do rebaixamento da competição. Para isto, o Vozão tem que retomar o caminho das vitórias (após cinco empates consecutivos).

A próxima batalha é no Rio de Janeiro. ✈️ 📸 Felipe Santos / Ceará SC #CearáSC #EmbarqueUnimed pic.twitter.com/BhWnaBvHM5 — Ceará Sporting Club (@CearaSC) July 7, 2022

“Está tudo muito embolado e nós não podemos baixar a guarda. Um tropeço pode nos complicar e uma vitória pode nos colocar na primeira parte da tabela. Erramos em alguns jogos, poderíamos estar mais acima na classificação, mas agora é buscar essa vitória para buscar a melhor colocação possível na tabela de classificação”, declarou o meio-campista Lima.

Uma inspiração para a equipe comandada pelo técnico Marquinhos Santos é a campanha do próprio Ceará na Sul-Americana, onde alcançou as quartas de final esta semana após derrotar o The Strongest (Bolívia) por 3 a 0 na última quarta-feira (6).

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Fluminense e Ceará com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Mario Silva, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: