Em despedida no Real Madrid, Casemiro declara: “Não saí por dinheiro”

Na manhã desta segunda-feira (22/8), o volante Casemiro se despediu oficialmente do Real Madrid antes de se juntar ao Manchester United. Em entrevista coletiva, o brasileiro rebateu as críticas e afirmou que não saiu do clube por dinheiro.

“Não saí por dinheiro. Os que acham isso não me conhecem. Não se trata de dinheiro. Eles estão errados. Não é o caso”, disse Casemiro.

“Eu precisava de uma mudança. Nas férias, eu pensava a mesma coisa. Eu sou a pessoa mais honesta do mundo e senti isso. Agora estou focado em novos desafios, em um novo clube, país e cultura. Chego com todo o entusiasmo do mundo”, completou.

Parceria de sucesso

O volante também comentou sobre sua parceria com Toni Kroos e Luka Modric. Juntos, o trio conquistou 18 títulos, incluindo cinco Liga dos Campeões.

“Foi tão difícil quanto com o presidente. Toni me enviou uma mensagem às quatro e meia da manhã perguntando se era verdade. Eu disse a ele que se ele não dormisse, me deixasse dormir! Ficou muito claro para mim, que a história foi feita. Eu tinha que ser honesto. É hora de pensar em outros desafios, vou para o melhor clube da Inglaterra para continuar dando tudo”, afirmou.

“Vou levar Luka e Toni para o resto da vida. É muito bom. Foi o que Ancelotti disse sobre o Triângulo das Bermudas. Eles são meus amigos, ao lado deles, tudo é mais fácil. Tivemos noites maravilhosas, mas é hora de pensar em outros desafios, vou para o melhor clube da Inglaterra para continuar dando tudo”, finalizou.

Com 30 anos, Casemiro foi vendido ao Manchester United por 60 milhões de euros, com mais 10 milhões de euros de bônus em caso de metas alcançadas. Dessa maneira, a transação pode chegar na casa dos R$ 365 milhões na cotação atual.