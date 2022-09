Em disputa acirrada, Sainz lidera segundo treino livre do GP da Itália

O segundo treino livre para o GP da Itália, a 16ª etapa da temporada da Fórmula 1, foi acirrado. Sainz e Leclerc, da Ferrari, e Verstappen, da Red Bull, se alteraram entre as primeiras colocações. No fim, o espanhol levou a melhor com o tempo de 1min21s664, seguido pelo holandês e pelo monegasco. Lando Norris, da McLaren, completou a segunda fila.

Russell e Hamilton, que compuseram a segunda fila no primeiro treino do dia, caíram de rendimento e fizeram o quinto e o sétimo melhor tempo respectivamente.

Durante o treino, a bandeira amarela e, posteriormente, a vermelha foi acionada quando Mick Schumacher, parou na grama, na saída da curva 5. O piloto, inclusive, não havia participado do primeiro treino livre, sendo substituído por Antonio Giovinazzi. Além dele, Sebastian Vettel também integrou o grid, após ser ausência no P1.

Programação Grande Prêmio da Itália

Neste sábado (10/9), está programado o terceiro treino livre, às 8h, e o treino classificatório, às 11h. A corrida será no domingo (11/9), às 10 h.