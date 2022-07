Em estado grave, dançarino da Mirror esmagado por telão pode ficar tetraplégico

O dançarino da boy band Mirror atingido por um telão que despencou em um show que aconteceu na última quinta-feira, 28, em Hong Kong, na China, está em estado grave. Logo após o acidente, Mo Lee Kai-yin, de 27 anos, foi levado para o Hospital Queen Elizabeth. Uma fonte médica disse ao South China Morning Post que o jovem pode ficar tetraplégico, pois houve o deslocamento de vértebras cervicais. Também houve ferimentos na cabeça e nos pulmões do dançarino. Mo Lee passou por uma cirurgia na noite de quinta e voltou ao centro cirúrgico nesta sexta-feira, 29, para realizar um procedimento de cerca de oito horas. Após a cirurgia, será necessário acompanhar se o corpo dele vai ou não se recuperar. O dançarino Chang Tsz-fung, de 29 anos, também foi atingido pelo telão, mas teve ferimentos leves e recebeu alta nesta sexta. O acidente está sendo investigado pelas autoridades locais, mas laudos preliminares indicaram que um dos cabos de metal que suspendiam o telão rompeu no meio do show. A turnê da Mirror foi suspensa pelo governo de Hong Kong, que quer verificar minuciosamente os cenários do show para garantir a segurança da boy band no retorno aos palcos.

https://twitter.com/dbloomy/status/1552679823293550592/video/1