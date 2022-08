Em estreia de Casemiro, Manchester United vence Southampton no Inglês

O Manchester United visitou o Southampton, neste sábado, no estádio de St. Mary, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Os donos da casa levaram a melhor por 1 a 0, gol anotado por Bruno Fernandes, e contaram com a estreia de Casemiro.

O brasileiro iria entrar no lugar de Cristiano Ronaldo, que mancou e precisou de atendimento médico, mas o português retornou ao jogo. O volante saiu do banco e substituiu Elanga.

O próximo compromisso do United é na quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), contra o Leicester. O Southampton, por sua vez, recebe o Chelsea na terça-feira, às 15h45.

O primeiro tempo terminou zerado, mas com um bom equilíbrio dentro de campo. Ambas as equipes buscaram belas jogadas e tiveram chances de gols, mas faltava mais pontaria no último chute.

A primeira grande chance foi do lado do United. Eriksen passou para Dalot, que cruzou na área. A bola não foi desviada por ninguém e quase foi direto para o gol. O segundo lance ficou por conta do Southampton. Peters chegou pela direita e cruzou na primeira trave. Armstrong chegou cabeceando, mas De Gea defendeu sem grandes perigos.

Os Reds quase abriram o placar após jogada de Dalot, que foi destaque nos primeiros 45 minutos. O lateral cruzou e Bruno Fernandes tentou cabecear, mas a zaga tirou. A sobra ficou para Elanga, que bateu de primeira e foi travado. Bruno e Eriksen tentaram na sequência, mas sem sucesso.

Na volta dos vestiários, o United estreou o marcador. Tudo começou com Elanga, que tocou para Sancho. O atacante encontrou Dalot pela direita, que cruzou para Bruno Fernandes, na medida, para estufar as redes.

O United contou com a estreia de Casemiro nos últimos dez minutos. O brasileiro entrou no lugar de Elanga e fez sua primeira aparição em campo com a camisa da equipe.