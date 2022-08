Em foto rara, Faustão aparece ao lado dos três filhos: ‘Essa fera aí’

Faustão comemorou o Dia dos Pais em grande estilo no último domingo (14). O apresentador não se desgrudou de Lara, João Guilherme e Rodrigo Silva, seus filhos com a jornalista Luciana Cardoso.

Em stories, Lara compartilhou um registro em que aparece agarrada ao pai com os irmãos no sofá de casa. “Essa fera aí”, escreveu em legenda com emoji de coração.

Faustão comemorou o Dia dos Pais ao lado dos três filhos (Foto: Reprodução/Instagram)

Faustão fica sem graça durante o programa após declaração de João Guilherme Durante o programa ‘Faustão na Band‘ na última quinta-feira (9), João Guilherme aproveitou um breve momento para homenagear o pai. O jovem enalteceu Faustão por ser presente na vida dos filhos, se tornando um grande exemplo.

“Eu posso falar aqui sobre a experiência que eu tive com esse cara maravilhoso durante a minha vida inteira. Ele não é só um exemplo de pai dentro de casa, mas também um exemplo de profissional, algo que eu vejo desde muito cedo”, comentou.

Em seguida, João Guilherme ainda relembrou alguns momentos que viveu ao lado do pai. “Jamais vou esquecer da gente viajando junto e eu sempre perguntando a ele o motivo pelo qual ele precisava ficar tirando fotos com todo mundo. Ele virou para mim e disse que sem aquelas pessoas ele não era ninguém… Como pai, ele sempre foi um exemplo e sempre vai ser”, finalizou.

