Em grupo de empresários bolsonaristas, usineiro chama Moraes de “bandido”

No grupo de empresários bolsonaristas em que foi defendido um golpe de Estado caso Lula vença a eleição, o usineiro José Pessoa, dono da empresa agrícola que leva seu nome, chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de “bandido” e “advogado do PCC”. As mensagens foram enviadas nesta quarta-feira (17/8), após a coluna começar a publicar reportagens sobre o grupo.

Pessoa disse ainda que Jair Bolsonaro deveria vencer as eleições para indicar mais dois ministros do STF, e atacou também o ministro Luís Roberto Barroso.

“Eu vou falar aqui bem claro para quem quiser ouvir e delatar, eu acho o Xandão um bandido, o cara era advogado do PCC e agora virou ministro do STF, isso sim é absurdo. Já o Lulu boca de veludo é outro que só pensa em seu próprio rabo. Porisso [sic] Bolsonaro tem que ganhar pra [sic] indicar mais dois ministros no próximo mandato”, enviou no grupo às 21h30 desta quarta-feira.

É falso que Alexandre de Moraes tenha atuado como advogado da organização criminosa. O ministro atuou como advogado de causas civis da Transcooper, uma antiga cooperativa de vans citada em 2014 em uma investigação do Ministério Público de São Paulo que apurou o possível envolvimento de dois dos seus sócios em um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Moraes, contudo, atuava em defesa da empresa jurídica, e não dos sócios.

Pessoa também defendeu, em 10 de maio, às 11h09 da manhã, os crimes praticados pelo deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF por incitar violência contra ministros do STF e defender o AI-5. Na mensagem, o usineiro diz, ironicamente, “O Daniel Silveira praticou um crime muito mais grave domque [sic] roubar e corromper, falou mal dos deuses do supremo !!!”.

