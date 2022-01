Em Interlagos, João Pedro Orban faz sua estreia em provas longas nas 500 Milhas

Automobilismo



Publicado em 29 de jan de 2022 e atualizado às 16:36

João Pedro Orban terá um novo desafio em sua carreira no kart. No próximo final de semana, o jovem piloto paulista vai disputar pela primeira vez uma prova de longa duração. O batismo ocorrerá justamente em uma das provas mais tradicionais do segmento no kartismo brasileiro: a prova 500 Milhas de Kart, que em 2022 acontecerá no Kartódromo Ayrton Senna, no complexo do autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

Será a 25ª edição da renomada corrida, que terá cerca de sete horas de duração. Para a empreitada inédita na carreira, Orban terá a companhia de João Victor Dias, Bruno Bonifácio, Ney Faustini Júnior, Diogo Neves, Madson Pereira Martins, Welissom dos Reis e Wesley Fidelis Morais, na condução de dois karts da Mauro Competições. “Estou muito empolgado com esse desafio que é totalmente diferente de tudo o que já fiz no kart”, contou Orban. “Será preciso ter um ritmo forte ao longo de longos turnos de pilotagem e ter um entrosamento muito forte com meus companheiros. Por sorte, tenho um time muito qualificado e vou dar o meu melhor para que possamos imprimir um ritmo forte e brigar pelas primeiras colocações”, apontou.

Este será o primeiro compromisso de Orban na temporada 2022, na qual o piloto voltará a competir pela categoria Graduados. “Vou participar outra vez da Copa São Paulo Light de Kart, que terá muitas provas aqui no Kartódromo Ayrton Senna, um lugar que já conheço bem”, destacou. “Espero fazer uma grande temporada, com participações em novas competições como no último ano e em competições de nível nacional. Tudo será importante para minha formação como piloto e na busca por resultados cada vez melhores ao lado dos meus apoiadores”, finalizou.

A prova 500 Milhas de Kart acontece no próximo dia 30 de janeiro, com transmissão televisiva pelo canal por assinatura Bandsports. A prova ainda terá flashes em TV aberta em rede nacional, dentro da programação da Band.

MS2 Comunicação