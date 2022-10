Em Irecê, ACM Neto reafirma que aceita desafio feito por Jerônimo Rodrigues para um debate direto

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) voltou a afirmar nesta quarta-feira (19) em Irecê que aceita o desafio feito no primeiro turno por Jerônimo Rodrigues (PT) para um debate direto, já que o petista tem rejeitado participar de todos os debates realizados pelas emissoras de TV. Neto disse ainda que basta ao seu adversário apontar a data, o local e o horário, podendo até escolher o mediador e as regras do embate.

O ex-prefeito de Salvador participou de uma carreata em Irecê, seguida de uma visita ao projeto Nova Canaã, que atende crianças no sertão baiano, e uma entrevista à Rádio Caraíbas. Nela, Neto disse que não se lembra de outra eleição na história do país em que um candidato tenha negado participar de todos os debates justamente no momento mais decisivo, que é o segundo turno. Jerônimo já recusou os convites da Aratu, da Band Bahia e da Record.

Neto lembrou que foi Jerônimo, no primeiro turno, quem o desafiou para um debate direto, só com os dois. Porém, depois que o candidato do União Brasil aceitou esse convite, o petista desconversou: “Ele não topou, pelo visto só queria fazer um debate onde poderia se esconder atrás de outros dois candidatos num jogo combinado”, disse.

“Mas, eu volto a dizer: Jerônimo, não tem problema nenhum, meu velho. Marque aí o lugar que você quiser, no dia que você quiser, na hora que você quiser e vamos debater. E vou além: pode escolher quem será o mediador e definir as regras”, completou.

Participaram da carreata em Irecê, ao lado de Neto, os prefeitos Reinaldo Braga (MDB), de Xique-Xique, Juliana Araújo (PL), de Morro do Chapéu, Tacinho Mendes (PP), de Jussara, Zeni (PL), de Canarana, Hipólito (PP), de São Gabriel, e Di Cardoso (PL), de João Dourado.