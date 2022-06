Em Itaberaba, ACM Neto destaca retorno do São João e apoio do prefeito Ricardo Mascarenhas

O pré-candidato a governador ACM Neto (União Brasil) esteve em Itaberaba na noite da última quarta-feira (15) para participar da abertura da festa de São João da cidade e realizar o seu primeiro evento público ao lado do prefeito Ricardo Mascarenhas (PP). O gestor itaberabense firmou o seu apoio ao grupo, que também tem Cacá Leão (PP), pré-candidato ao Senado, na última sexta-feira (10), quando a dupla visitou cidades vizinhas como Iaçu, Ibiquera e Boa Vista do Tupim.

Foi também o primeiro evento junino de ACM Neto como pré-candidato ao governo. “Fiquei muito feliz quando Ricardo me convidou para participar da abertura. Pude andar pela praça, ver a alegria das pessoas. É um momento de superação, de recompensa ao sacrifício feito por dois anos. Não só dois anos sem São João, mas dois anos sem festa alguma. Somos uma terra que adora festa, e o maior evento do interior é o São João. É um momento ainda de celebrar a vida, e Itaberaba faz isso hoje de maneira grandiosa”, disse.

Sobre o apoio de Ricardo, Neto brincou que eles estavam “digamos, namorando” há algum tempo: “Sem dúvida, é um dos apoios mais importantes que eu recebi nessa pré-campanha, pela liderança que Ricardo tem em Itaberaba e sua projeção não só na região da Chapada Diamantina, mas em toda a Bahia. Fiquei muito feliz de ter a confirmação desse apoio e de hoje poder estar aqui, eu diria, ‘estreando’ ao lado dele em Itaberaba”.

“Ricardo é uma das principais lideranças políticas jovens da Bahia, um gestor que vem demonstrando toda a sua competência à frente da prefeitura. Sua vinda é a demonstração da confiança dessa nova geração de políticos no nosso projeto, do que podemos construir para o futuro do nosso estado”, completou ACM Neto.

Rio de Contas

Depois de participar da abertura do São João de Itaberaba, ACM Neto visita na manhã desta quinta-feira (16) a cidade de Rio de Contas, também na Chapada Diamantina. O pré-candidato a governador participará da missa do Santíssimo Sacramento, tradicional evento realizado no município no dia de Corpus Christi.