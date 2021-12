Em Itamaraju, Maria Del Carmen visita bairros afetado pelas enchentes

Destaque



Publicado em 17 de dez de 2021 e atualizado às 13:00

Na oportunidade, Del Carmen conversou com moradores locais e conheceu a base do governo do estado instalada na região

A deputada estadual Maria Del Carmen (PT) cumpriu agenda no Extremo-Sul da Bahia, nesta quinta-feira (16), onde visitou os municípios de Itamaraju, Guaratinga e Itabela.

Em Itamaraju, a parlamentar vistoriou o rio Buranhém, conhecido como rio do peixe, em que pôde observar os estragos causados pelas intensas chuvas que atingiram as cidades, nas últimas semanas. “O rio Buranhém que abastece os municípios de Eunápolis e Porto Seguro, está com dificuldades para fornecer água aos municípios, devido às enchentes formadas nas últimas semanas, que afetou principalmente, os equipamentos que realizam a captação de água do rio”, disse.

Além do corte de abastecimento de água, a cheia do rio resultou na danificação dos acostamentos e nos deslizamentos de pedra na BR-101.

Ainda no município de Itamaraju, Del Carmen conversou com os moradores dos bairros de São Bernardo e Várzea Alegre, um dos locais prejudicados pelo mau tempo.

Na região, os habitantes tiveram os seus bens materiais deteriorados pela força das águas. “Quando a água veio, ela fez um reboliço aqui dentro, jogou tudo para fora, veio devastando mesmo e só pensamos em sair de casa […], procuramos salvar só a nossa vida”, disse o morador Luciano de Jesus.

Já a moradora Maria Pereira Lage, confessou com muita tristeza, a devastação da sua residência. “A minha casa foi embora, eram duas casas e todas ficaram destruídas. Perdi fogão, geladeira, freezer, televisão, sofá, foi tudo embora; não sobrou nada, só a minha vida. A minha situação tá péssima porque não tenho nada, só a graça de Deus”, declarou.

Após ouvir os depoimentos destes moradores, a deputada estadual ponderou algumas propostas para a região que devem ser discutidas em conjunto com os órgãos estaduais responsáveis. “É preciso que a gente encontre soluções para este problema, seja com a reconstrução de novas unidades ou com o remanejamento de algumas unidades para outros locais, onde tenha mais segurança, e que não possa mais ocorrer um fenômeno como esse que esta além da nossa governabilidade”, analisou a parlamentar.

Na localidade, Maria também visitou a base do Governo do Estado instalada no local e conheceu as ações que vêm sendo executadas. “Verificamos que o governo do estado já está com uma gestão alternativa em Itamaraju, com a presença da Secretária de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Urbano (SJHDS), a Conder, o Corpo de Bombeiros e com diversos órgãos da administração pública estadual que vem prestar serviço para a população”, disse. Ela ainda ressaltou o empenho do mandato com o território. “Nós queríamos vir in loco para ver de que forma o nosso mandato pode ajudar, os nossos assessores que ficam no Extremo-Sul estão à disposição e as lideranças políticas do Partido dos Trabalhadores estão ajudando com a arrecadação de itens”, finalizou.

Os itamarajuenses ainda destacaram a importância da chegada de Maria ao local, de acordo com eles, a deputada foi a primeira parlamentar a está presente na região. “Ela anda pé no chão com a gente, erguida com nós, e eu com 71 anos de idade nunca vi nenhum deputado aqui, que nem ela vem. Sem segurança, sem polícia e anda no meio de nós”, disse o morador Pedro Santos.

“Estou muito feliz que Maria veio aqui olhar para a gente, é difícil um deputado vim aqui na ilha. Ela foi a primeira política a aparecer por aqui e nos ouvir de verdade”, disse outro morador.