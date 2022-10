Em jogo com paralisação por falhas em tecnologias, Arsenal vence Leeds

O jogo da 11ª rodada do Campeonato Inglês, entre Leeds United e o líder Arsenal, disputado neste domingo em Elland Road, foi interrompido por 40 minutos após uma avaria elétrica nas conexões com a tecnologia da linha do gol e com o VAR.

Com aproximadamente um minuto de jogo, o árbitro Chris Kavanagh suspendeu a partida após um arremesso lateral para assinalar o problema técnico.

Os jogadores foram convidados a voltar aos vestiários enquanto os especialistas trabalhavam para resolver o problema.

Quase 25 minutos depois da interrupção, o árbitro fez alguns testes para verificar se tudo já estava funcionando e chamou os jogadores, que fizeram um novo aquecimento.

A partida foi finalmente retomada depois de 40 minutos de paralisação. Com a bola rolando, o Arsenal venceu o Leeds por 1 a 0, com gol de Saka. Este é o quarto tento do inglês nesta edição da Premier League.

Com o resultados, os Gunners se mantém na liderança da competição, com 27 pontos conquistados. O próximo compromisso do time é contra o PSV, pela fase de grupos da Liga Europa, nesta quinta-feira.