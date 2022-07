Em jogo de pouca inspiração, Bahia e Grêmio empatam em 0x0 na Fonte Nova

No duelo entre campeões da Série A, Bahia e Grêmio ficaram no empate sem gols neste domingo (3), na Fonte Nova, pela 16ª rodada da Série B.

Em jogo bastante disputado, o Bahia até criou boas chances, mas parou no goleiro gremista e não conseguiu balançar as redes. O resultado mantém o Esquadrão na terceira colocação, com 29 pontos. O Grêmio segue em quarto, com 26.

O próximo compromisso do Bahia no Brasileirão será na sexta-feira (8), quando visita o Vila Nova, às 19h, em Goiânia.

TRUNCADO

Em seu primeiro jogo na beira do campo, Enderson Moreira escalou Emerson Santos no lugar do machucado Rezende. No ataque, Rildo, suspenso, foi substituído por Raí.

Empurrado pela torcida, o Bahia começou o jogo tomando a iniciativa. Com mais posse de bola, o tricolor trabalhava a bola no meio-campo para furar o bloqueio gaúcho.

Do outro lado, o Grêmio busca o contra-ataque para surpreender o Bahia. Aos 19 minutos, a equipe conseguiu encaixar a jogada. Elias disparou em velocidade, mas Luiz Otávio fez bem a cobertura e o atacante perdeu o tempo de finalizar.

A resposta do Bahia também veio em contra-ataque. No lance construído pelo lado esquerdo entre Matheus Bahia e Mugni, a bola sobrou para Daniel. Dentro da área, o camisa 10 girou para fazer o chute, mas foi desarmado.

O que se viu no primeiro tempo foi um jogo de muita disputa e poucas chances claras. O Grêmio quase surpreendeu o Bahia após cobrança de escanteio. Danilo Fernandes se esticou todo e evitou o gol.

No final do primeiro tempo, Ignácio foi derrubado na área por Diego Souza durante cobrança de falta. O VAR entrou em ação e checou o lance, mas o pênalti não foi marcado e o árbitro encerrou a partida.

MAIS DO MESMO

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time, mas o panorama da partida se inverteu nos primeiro minutos da segunda etapa. A equipe gaúcha tentou tomar as ações do jogo, partindo para o ataque.

Quando o Bahia colocou a bola no chão, o gol quase saiu. Aos seis minutos, Patrick cruzou rasteiro e Rodallega, dentro da área, bateu de primeira. O goleiro Gabriel Grando fez boa defesa e evitou o tento do Esquadrão.

Apesar da busca pelo ataque, as duas equipes tinham muita dificuldade para criar chances claras. Apostando em sangue novo, Enderson tirou Raí e colocou Vitor Jacaré no jogo. A mudança quase surtiu efeito.

Aos 29 minutos, Jacaré chutou desajeitado e a bola sobrou para Rodallega dentro da área. O colombiano bateu colocado, mas o goleiro do Grêmio defendeu.

Em uma última cartada, Enderson Moreira colocou Lucas Falcão e Miquéias nos lugares de Patrick e Emerson Santos, respectivamente. O gol do Bahia quase saiu aos 46 minutos. Na bola mal cortada pela defesa gaúcha, Matheus Davó saiu de cara e chutou forte. A bola explodiu na trave. Sem conseguir alter o marcador, restou aos dois times lamentar o empate em 0x0.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0x0 Grêmio – Série B do Brasileirão (16ª rodada)

Bahia: Danilo Fernandes, André, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Emerson Santos (Lucas Falcão), Patrick (Miquéias), Mugni (Matheus Davó) e Daniel; Raí e Rodallega. Técnico: Enderson Moreira.

Grêmio: Gabriel Grando, Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos (Sarará), Bitello e Campaz (Pedro Lucas); Janderson (Emerson), Diego Souza (Ricardinho) e Elias (Ferreira). Técnico: Roger Machado.

Estádio: Fonte Nova

Cartão amarelo: Raí (Bahia); Geromel, Janderson (Grêmio)

Público: 41.617 pagantes

Renda: R$ 1.208.029,00

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Simon Manis e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (trio de São Paulo)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)