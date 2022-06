Em jogo truncado, Atlético-MG e Palmeiras não tiram o 0 do placar

Palmeiras e Atlético-MG fizeram o jogo mais aguardado da nona rodada do Brasileirão. Entretanto, não faltou disposição e vontade de vencer, mas as duas equipes pouco criaram e o 0 teimou em não sair do placar.

Com o empate, os dois times continuam na parte de cima da tabela, com 16 pontos, empatados na segunda e terceira colocação. O Porco leva a melhor no saldo de gols (8 x 5). O líder da competição agora é o Corinthians, que derrotou o Atlético-GO por 1 x 0 e chegou aos 18 pontos.

Mais sobre o assunto Futebol Até quando? Árbitro de Avaí e São Paulo denuncia cantos homofóbicos



Futebol São Paulo cede empate ao Avaí em jogo com pênalti desperdiçado por Calleri



Futebol Santos empata com Athletico-PR e segue sem vencer fora de casa



Futebol Corinthians vence Atlético-GO e dorme líder do Brasileirão



Primeiro tempo

O clássico começou quente, com as duas equipes buscando o primeiro gol. Com muita força física e sem bolas perdidas, Palmeiras e Atlético-MG brigavam muito pela bola no meio do campo. O jogo, por sua vez, apesar de não ter muitas chances, ganhava em competitividade.

A primeira oportunidade de gol foi do Galo. Aos 17′, Sasha aproveitou uma sobra dentro da área e arriscou uma bicicleta. Entretanto, a bola não encontrou as redes e passou assustando Marcelo Lomba. O Alviverde tentou responder dois minutos depois. Após cruzamento de Dudu, Navarro fica com a bola na linha de fundo e cruza para trás. Entretanto, nenhum jogador do Palmeiras aparece para completar.

Aos 37 minutos, a vontade das duas equipes de vencer o clássico pesou o clima. Isso porque Gabriel Menino e Nacho Fernández se desentenderam e criaram uma confusão. O meia do Atlético-MG chegou forte no volante palmeirense, que revidou e deixou o argentino no chão. O árbitro tratou de colocar panos quentes e amarelou os dois jogadores.

No apagar das luzes, Rafael Navarro recebeu em profundidade e ficou cara a cara com Marcelo Lomba. Entretanto, o atacante chutou mal, jogou a bola para fora e perdeu uma grande chance para o Verdão.

Segundo tempo

Jogando em casa, o Palmeiras tentou acoar o Atlético-MG e partiu para cima. Aos quatro minutos, Scarpa quase tirou o 0 do placar. Após boa jogada individual, o meia chutou no cantinho, mas errou o alvo. Com muita briga, principalmente no meio campo, as duas equipes fechavam todas as entradas e não permitiam outras chances de perigo.

Ademir, aos 36 minutos, teve outra chance para marcar. Entretanto, o atacante errou o alvo e a bola saiu pela linha de fundo, assustando o goleiro Éverson. O equilíbrio ficou evidenciado na posse de bola, 50% para cada, e nas finalizações (16 x 11) para o Palmeiras.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!

O post Em jogo truncado, Atlético-MG e Palmeiras não tiram o 0 do placar apareceu primeiro em Metrópoles.