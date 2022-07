Em junho, balança comercial registra saldo positivo de U$ 8,8 bilhões

O Brasil exportou mais de U$ 32,7 bilhões em produtos ao longo do mês passado. E comprou de outros países quase U$ 24 bilhões. A diferença entre os dois valores é a chamada balança comercial e, em junho, teve saldo positivo de U$ 8,814 bilhões.

O subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão, afirmou que nunca o país exportou tanto em um único mês.

Dos três setores econômicos monitorados pela balança comercial, a indústria de transformação foi o único a ter aumento nas exportações em junho. É aquela atividade industrial que transforma a matéria prima em um produto.

De acordo com o subsecretário Herlon Brandão, o aumento dos preços na agricultura e na indústria extrativa acabaram compensando a queda na quantidade vendida para outros países.

No primeiro semestre deste ano, a balança comercial passou dos U$ 34 bilhões. Valor 7,6% menor em comparação com os primeiros seis meses do ano passado.

O Ministério da Economia prevê que, durante o segundo semestre, o Brasil aumente consideravelmente a importação de produtos. Por isso, o saldo da balança comercial para este ano, que estava previsto para ficar na casa dos U$ 111 bilhões, agora deve fechar 2022 em pouco mais de U$ 81 bilhões.

Economia Brasília Jacson Segundo / Beatriz Arcoverde Victor Ribeiro – Repórter da Rádio Nacional balança comercial 2:37