Em março as exportações do agronegócio atingiram valor recorde

As exportações do agronegócio brasileiro em março atingiram valor recorde para o mês. No total, as vendas do setor para fora do país atingiram o montante de U$ 14,53 bilhões — cifra quase 30% superior na comparação com março do ano passado.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segundo a pasta, as exportações do agronegócio representaram metade de todo o valor exportado pelo Brasil em março deste ano. Esse resultado é consequência da alta recorde dos preços dos alimentos no cenário global, conforme avaliação do ministério.

As exportações brasileiras seguem lideradas pela soja na forma de grão, farelo e óleo. No mês passado, esse produto alcançou a cifra recorde de U$ 7,5 bilhões, respondendo por mais da metade do valor exportado pelo agronegócio.

Pela primeira vez, as carnes brasileiras ultrapassaram a marca de U$ 2 bilhões para o período. A carne bovina foi a mais exportada, puxada pela demanda chinesa.

A China que continua sendo o principal destino dos produtos do agronegócio brasileiro. As vendas do setor apenas para o país asiático somaram U$ 6 bilhões.

Economia Brasília Raquel Mariano / Beatriz Arcoverde Daniel Ito – Repórter da Rádio Nacional Exportações do agronegócio 1:26