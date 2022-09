Em meio a polêmicas sobre processo de racismo, Luísa Sonza adia turnê para novembro

A cantora Luísa Sonza adiou o lançamento de sua turnê “O Conto dos dois Mundos”, evento que aconteceria no sábado, 1. Por meio das redes sociais, a artista falou novamente sobre o caso de racismo em que está envolvida. O projeto foi adiado para o dia 19 de novembro. “Por conta disso, eu escolhi adiar o lançamento da turnê ‘O Conto dos dois Mundos’, porque eu não consegui ensaiar, nem tenho cabeça para isso agora, não acho que é hora de eu fazer uma coisa que vai ser o maior projeto da minha vida. Vou adiar o projeto para o dia 19 de novembro, foi adiada, não foi cancelada”, falou a cantora através de uma postagem no Instagram, publicada nesta segunda-feira, 26. Sonza aproveitou e pediu desculpa aos fãs e disse estar focada em resolver a situação diretamente com a advogada Isabel Macedo, que entrou com processo contra a artista. O caso ocorreu em 2018, mas veio à tona em 2020. A ideia é resolver o assunto de maneira amigável. “Estou resolvendo todo o caso da Isabel, estou procurando a melhor forma de resolver isso, da maneira mais correta possível, de acordo com todos os meus ideais. É óbvio que eu quero vir aqui conversar com vocês, é óbvio que eu quero pedir desculpas para vocês, mas estou resolvendo isso primeiro diretamente na Justiça e diretamente com a Isabel”, afirmou a cantora que completou: “Quero realmente fazer a coisa certa e que esteja de acordo com o que eu sempre acreditei e com o que eu sempre falei, vou continuar sendo aliada e agora de uma maneira mais séria ainda. Mas, eu volto aqui falar sobre isso, tá?”, finalizou.