Em meio a rumores de affair, Loreto vai à festa na casa de Kalimann

As constantes aparições de Rafa Kalimann e José Loreto juntos só reforçam os rumores de que os dois estão vivendo um affair. Nesta semana, a influenciadora digital promoveu uma festa para poucos convidados no jardim de sua casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e o ator apareceu ao fundo em vídeos compartilhados nas redes sociais.

Kalimann reuniu, em sua mansão, elenco e equipe da nova série do Globoplay, Rensga Hits!, da qual ela faz parte. A influenciadora não pôde assistir à estreia por conta de um compromisso profissional em Salvador, mas nem por isso deixou de celebrar. Ela recebeu os colegas para um jantar.

As atrizes Alice Wegmann, Fabiana Karla e Lorena Comparato estavam entre os convidados. José Loreto, apesar de não fazer parte do elenco do projeto, também marcou presença. Ele evitou aparições nas redes sociais, mas sua presença foi notada pelos mais atentos ao fundo de vídeos compartilhados do evento.

Os rumores de que Rafa Kalimann e José Loreto estão juntos surgiram há algumas semanas. Nesta sexta-feira (29/7), os dois foram fotografados juntos em uma praia no Rio. Na mesma semana, o ator e a influenciadora digital foram vistos trocando um beijo em público.

Fontes da coluna LeoDias afirmam que o beijo em questão aconteceu nos Estúdios Globo, antes chamado de Projac, enquanto Rafa e Loreto seguiam rumo ao MG4, complexo com os três novos estúdios da emissora carioca.

